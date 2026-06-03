Las Flores
Con apenas 11 años, Ayrton Rechuze se consagró campeón en Tandil y sigue creciendo en el pádel nacional
La Secretaría de Deportes felicita a Ayrton Rechuze por consagrarse Campeón en la segunda fecha del Circuito Promesas de Padel de Menores, que se llevó a cabo el fin de semana en Tandil.
Con tan solo 11 años, el florense que participó junto a Francisco Rampone (12 años), de 9 de Julio y N° 1 de Argentina, realizaron un excelente certamen y se adjudicaron la categoría tercera fuerza libre, venciendo en la fase semifinal 2/6, 6/1 y 6/0 a la dupla de Mar del Plata, integrada por jugadores de 14 y 16 años; en tanto que en la final derrotaron 6/4 y 6/1 al binomio dueño de casa (13 y 14 años).
Los próximos compromisos de Ayrton serán el Selectivo APA, a disputarse desde el 11 al 13 de julio en Catamarca y luego el FIP Promises en Brasil.
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