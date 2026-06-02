Las Flores
Argentina ya entrena en Kansas: así arrancó la defensa de la corona
Con Messi a la cabeza, la Selección hizo su primer entrenamiento en suelo estadounidense y el Mundial ya tiene olor a realidad
El momento llegó. Argentina aterrizó en Kansas City y este martes 2 de junio realizó su primer entrenamiento en suelo estadounidense. La defensa de la corona mundialista arrancó en serio: hay botines sobre el césped, hay trabajo táctico, y hay un grupo que sabe exactamente lo que viene a buscar.
Lionel Scaloni dirigió la primera práctica en la ciudad que será sede del debut argentino el 16 de junio ante Argelia. Messi estuvo presente, como no podía ser de otra manera. A sus 38 años, el capitán se pone a punto para lo que probablemente sea su último Mundial, y su sola presencia en el predio de entrenamiento ya es una señal de que el equipo está enfocado y con la cabeza en lo que importa.
El camino empieza antes del debut
Argentina no llega al 16 de junio directamente desde el hotel. Antes del estreno mundialista, Scaloni tiene programados dos amistosos de preparación que servirán para ajustar el equipo y darle minutos a jugadores que necesitan rodaje.
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El primero será el 6 de junio en Texas ante Honduras, y el segundo el 9 de junio en Alabama frente a Islandia. Dos partidos para afinar detalles, probar variantes y llegar al debut con el motor caliente.
Esta vez, todos miran a Argentina
El Mundial 2026 tiene una diferencia sustancial respecto a Qatar 2022: Argentina ya no llega como candidata entre varios, llega como campeón defensor. Eso cambia todo. Cambia la presión, cambia la expectativa, cambia la manera en que los rivales se preparan para enfrentarla.
Pero también cambia algo más difícil de cuantificar: la confianza. Este grupo sabe lo que es ganar un Mundial. Sabe lo que cuesta, lo que duele en el camino y lo que se siente al final. Esa experiencia no tiene precio y Scaloni la tiene en cuenta cada vez que para la pelota en el entrenamiento.
Kansas City es el primer capítulo. La historia recién empieza.
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