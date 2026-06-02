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Hoy, 2 de junio, se celebra en Argentina el Día del Bombero Voluntario. En Las Flores, la fecha tiene nombre y apellido: son los vecinos y vecinas que un día decidieron ponerse el uniforme, entrar al cuartel y estar disponibles para cuando la ciudad los necesite. Sin sueldo, sin horario fijo, sin la certeza de cuándo va a sonar el timbre. Solo con la vocación de servir.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores lleva décadas siendo uno de los pilares silenciosos de la comunidad. Silenciosos no porque pasen desapercibidos, sino porque su trabajo más valioso ocurre en los momentos en que nadie quisiera necesitarlos.

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Vecinos que eligen estar

Lo que distingue al bombero voluntario de cualquier otro servicio de emergencia es, precisamente, esa palabra: voluntario. No hay contrato que los obligue, no hay salario que los retenga. Hay una decisión personal, renovada cada vez que dejan lo que están haciendo —la cena familiar, el trabajo, el descanso— para responder al llamado.

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Son electricistas, docentes, comerciantes, estudiantes, empleados municipales. Son el vecino del barrio, el compañero de trabajo, el familiar que una noche dijo que quería hacer algo por su ciudad y entró al cuartel. Desde entonces, Las Flores tiene en ellos una red de protección que opera los 365 días del año, las 24 horas del día.

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Lo que hacen y dónde están

El espectro de intervención de los Bomberos Voluntarios de Las Flores es amplio y exigente. Incendios urbanos en viviendas y comercios, incendios rurales en campos y pastizales, accidentes viales en las rutas del partido —donde la Ruta Nacional 3 concentra buena parte de las emergencias—, rescates, inundaciones y emergencias climáticas de todo tipo.

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El ejemplo más reciente y más cercano llegó en mayo de 2026, cuando un tornado arrasó con una vivienda en el paraje Harosteguy. Los bomberos florenses fueron parte activa del operativo de asistencia: llegaron cuando el viento todavía levantaba escombros y se quedaron mientras hizo falta. Ese tipo de respuesta, rápida y sin cálculos, es la marca de la institución.

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Una institución que se sostiene con compromiso y comunidad

El cuartel no funciona solo con voluntad. Necesita equipamiento, capacitación permanente, mantenimiento de vehículos y herramientas. Gran parte de esos recursos se consiguen a través del apoyo de la comunidad: donaciones, eventos solidarios, el acompañamiento de vecinos y comercios que entienden que sostener a los bomberos es también una forma de cuidar a la ciudad.

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En un contexto donde las instituciones intermedias atraviesan dificultades de todo tipo, el cuartel de Las Flores sigue en pie. Y eso no es casualidad: es el resultado de años de trabajo colectivo, de generaciones que se fueron pasando la posta y de una comunidad que sabe reconocer a quienes la cuidan.

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Un gracias que vale todo el año

El 2 de junio es la oportunidad formal de decirlo, pero el agradecimiento que los bomberos voluntarios de Las Flores se merecen no cabe en una sola fecha. Está en cada accidente del que salieron vivos gracias a ellos, en cada incendio que no se extendió, en cada familia que recibió ayuda en el peor momento.

Hoy, Noticias Las Flores se suma al reconocimiento y les dice gracias: a los que están desde hace años, a los que acaban de incorporarse, y a las familias que también ceden su tiempo y su tranquilidad para que ellos puedan servir.

Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores — disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

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