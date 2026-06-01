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El intendente interino Fabián Blanstein encabezó este lunes una conferencia de prensa en el Salón Rojo del Palacio Municipal para brindar detalles sobre el inminente sorteo de 110 viviendas que se entregarán en Las Flores. El acto se realizará el jueves 4 de junio a las 14 horas, con la presencia de autoridades del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y de la Escribanía General de Gobierno.

Dos barrios, 110 familias

Las viviendas corresponden a dos desarrollos habitacionales: 38 unidades en el barrio Raúl Alfonsín, con un avance de obra del 99%, y 72 en el barrio Los Ceibos, con un 90% de ejecución y con proyección de finalización antes de fin de año. Blanstein destacó que desde 2013 a la fecha más de 600 vecinos de Las Flores pudieron acceder a su vivienda propia a través de distintos programas municipales.

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Cómo será el sorteo

El procedimiento se realizará con cuatro bolilleros —tres aportados por el Instituto de la Vivienda y uno por el municipio— y será transmitido en vivo para toda la ciudad. Estarán presentes representantes del Instituto de la Vivienda provincial, de la Escribanía General de Gobierno y se convocó a todos los concejales de todos los bloques políticos del Honorable Concejo Deliberante a participar como veedores.

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El proceso está respaldado por la ordenanza 3692 del año 2026, aprobada en forma unánime por el Concejo Deliberante, y que fue destacada por el propio Instituto de la Vivienda provincial por la claridad de sus criterios.

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Quiénes participan y cómo se asignaron los números

Actualmente hay aproximadamente 1.220 familias inscriptas en el registro de aspirantes. El registro es administrado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires —no por el municipio—, y todos los datos fueron declarados bajo juramento por los postulantes. Un requisito excluyente es acreditar al menos diez años de residencia en Las Flores.

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El asesor del área dominial municipal, Dr. Javier Dijiano, explicó que la numeración asignada supera la cantidad de inscriptos porque la ordenanza establece categorías diferenciadas —personas con discapacidad, empleados municipales y sorteo general— y quienes no resulten sorteados en los cupos específicos tienen una segunda oportunidad en el sorteo general. Las viviendas del sorteo general, que son 71, comienzan a numerarse desde el 1000.

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La secretaria de Desarrollo Humano, María Ángeles Basile, informó que durante todo el último año las trabajadoras sociales realizaron un relevamiento actualizado de cada caso inscripto, verificando cambios en la situación habitacional y económica de las familias. La fecha de corte para evaluar ingresos fue octubre de 2025, tomando como referencia dos salarios mínimos vitales y móviles.

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Transparencia y datos personales

Blanstein reiteró que las listas de aspirantes fueron enviadas institucionalmente a la presidencia del Concejo Deliberante, a la Secretaría de Desarrollo Humano y al área dominial del municipio, en cumplimiento de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326. Dijiano aclaró que los listados contienen información sensible —incluyendo datos de salud y discapacidad— y que por eso no se publican en redes sociales, aunque cualquier vecino puede consultar su situación particular acercándose al Salón Blanco Municipal, a Desarrollo Humano o al área dominial.

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Una vez realizado el sorteo, los nombres de los preadjudicados serán de carácter público. Habrá un período de 10 días para la etapa de oposición, en la que el Instituto de la Vivienda verificará que los adjudicatarios cumplan con los requisitos.

Las viviendas de designación directa

La ordenanza 3692 prevé que cuatro viviendas sean asignadas directamente por el intendente en casos de emergencia social —situaciones que ya venían siendo trabajadas por el equipo de trabajadoras sociales desde hace tiempo— y seis por designación del intendente. Blanstein anunció que no hará uso de esa facultad discrecional: esas seis unidades pasarán al cupo de discapacidad, al cupo de empleados municipales y al sorteo general.

Un día histórico para la ciudad

El intendente cerró su presentación con un mensaje directo a la comunidad: «No permitamos que los debates a veces menores opaquen este logro colectivo. Son 110 familias de nuestra ciudad que van a recibir su techo propio en un contexto muy difícil de país, de provincia y de nuestra ciudad.»

El sorteo será transmitido en vivo el jueves 4 de junio desde las 14 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal. Los vecinos que deseen consultar su número de sorteo pueden hacerlo a través del link habilitado en la página oficial del municipio o acercándose personalmente al Salón Blanco Municipal.

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