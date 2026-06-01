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Nicolás Curutchet presidirá la Asociación de Abogados de Las Flores tras la renovación de su Comisión Directiva

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Nicolás Curutchet presidirá la Asociación de Abogados de Las Flores tras la renovación de su Comisión Directiva

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La Asociación de Abogados de Las Flores llevó adelante el pasado 28 de mayo su Asamblea Ordinaria en la sede ubicada sobre Avenida San Martín, donde se trataron distintos puntos vinculados al funcionamiento institucional de la entidad.

Durante el encuentro se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025, se fijó el valor de la cuota social para el año 2026 y se concretó la renovación de los integrantes de la Comisión Directiva que tendrá mandato durante el período 2026-2030.

La nueva conducción de la institución quedó conformada de la siguiente manera:

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  • Presidente: Dr. Nicolás Curutchet
  • Vicepresidente: Dr. Ricardo Raúl Spinelli
  • Secretaria: Dra. Carla Cecilia Lozano
  • Tesorero: Dr. Ricardo Francisco Roncoli
  • Vocal Titular: Carlos Daniel Fuentes
  • Vocal Suplente 1: María Laura Iturralde
  • Vocal Suplente 2: Pedro Aníbal Elgue
  • Revisora de Cuentas: Anabella Peverelli
  • Revisor de Cuentas Suplente 1: Paolo Manzo
  • Revisor de Cuentas Suplente 2: Dardo Jorge Ametrano

De esta manera, el Dr. Nicolás Curutchet asumirá la presidencia de la Asociación de Abogados local, afrontando un nuevo desafío al frente de la entidad y contando con el acompañamiento de sus colegas para continuar fortaleciendo el trabajo institucional y la representación del sector profesional en la comunidad.

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