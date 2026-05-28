Extienden la bonificación del 25% extra en las tarifas de gas a hogares que mantienen los subsidios

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El gobierno de Javier Milei extendió este jueves para junio la bonificación del 25% extra sobre las tarifas de gas natural y gas propano por redes que ya había implementado en mayo. Así quedó plasmado en la Resolución 121/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

El beneficio alcanzará a aquellos hogares que están inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado el año pasado en el marco del proceso de reducción del peso de los subsidios en las finanzas públicas.

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Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que el “mayor consumo energético por las bajas temperaturas invernales del mes de junio, se produce un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes”.

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Al mismo tiempo se fijó una reducción adicional para el mismo mes del 11,97% sobre un consumo base de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para usuarios residenciales del SEF “con la intención de morigerar el impacto tarifario”, explicaron.

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El esquema de subsidios implementado desde este año eliminó la segmentación y dejó a millones de hogares sin ayuda estatal. Los subsidios a las tarifas de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos alcanzan sólo a hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.

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La bonificación extra del 25% dispuesta ahora también alcanza a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro.

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Subsidios en gas y luz

Para acceder a los subsidios energéticos, se debe acreditar que los ingresos del hogar no superan tres Canastas Básicas Totales (4,3 millones de pesos, según los últimos datos del Indec). También pueden sumarse quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

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La norma prevé que los hogares registrados bajo este criterio junto a los clubes de barrio, clubes de pueblo y entidades sin fines de lucro, accedan a una reducción conjunta del 75% en sus consumos base de gas natural y propano por redes.

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En 2025 los subsidios al agua, la energía y el transporte se redujeron un 39% interanual, mientras las tarifas residenciales acumularon un alza del 594%.

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