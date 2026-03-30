Capital Federal
Tarifas de gas: el Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos que regirán desde el 1º de abril
Se encuadra dentro del nuevo criterio de tarifas móviles
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El Gobierno nacional autorizó una nueva suba del gas que comenzará a regir a partir el próximo miércoles 1º de abril.
Lo hizo a través de las Resoluciones 371 y 372 publicadas este lunes en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.
La medida incluye la actualización de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el ajuste mensual por inflación.
Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social
De esta forma, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) será de $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.
Los nuevos valores se encuadran dentro del modelo de tarifas móviles por temporada que comenzó a aplicar la secretaría de Energía. Por otro lado, el Ente Nacional Regulador del Gas dispuso que las facturas deben reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) para el cálculo de los beneficios sociales.
Esta variable es el valor sobre el cual se aplican los descuentos para los sectores vulnerables dentro del sistema de subsidios vigentes.
Respecto a la implementación del costo del gas, la normativa indica que “el PAU se aplicará a los consumos de gas realizados durante el año 2026 y desde la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios”.
Este valor es independiente de otros costos de abastecimiento, como el gas natural regasificado, que no se consideran para las bonificaciones.
Sobre el sistema de asistencia estatal, las resoluciones aclaran que, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “las bonificaciones aplicarían exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”.
Esto busca asegurar que los usuarios residenciales vulnerables mantengan el acceso al consumo básico.
Las empresas licenciatarias tienen la obligación de publicar los nuevos cuadros en diarios de gran circulación dentro de los próximos diez días hábiles.__IP__
El aumento resultante de la revisión quinquenal se completará a través de 31 aumentos mensuales y consecutivos, según el cronograma definido por el Ministerio de Economía.
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