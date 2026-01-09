Cómo anotarse para no perder el subsidio de luz y gas en provincia de Buenos Aires

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A partir de este mes, el Gobierno Nacional implementó cambios profundos en el sistema de asistencia tarifaria con la entrada en vigencia del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo esquema reemplaza la antigua segmentación y unifica los criterios para luz, gas natural y garrafas, impactando directamente en millones de usuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque el sistema migró automáticamente a muchos usuarios, existen grupos específicos que deben realizar el trámite de forma inmediata para no perder el beneficio:



A partir de este mes, el Gobierno Nacional implementó cambios profundos en el sistema de asistencia tarifaria con la entrada en vigencia del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo esquema reemplaza la antigua segmentación y unifica los criterios para luz, gas natural y garrafas, impactando directamente en millones de usuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Quiénes deben inscribirse obligatoriamente en 2026

Aunque el sistema migró automáticamente a muchos usuarios, existen grupos específicos que deben realizar el trámite de forma inmediata para no perder el beneficio: