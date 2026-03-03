Capital Federal
Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social
Mediante la Resolución 101/2026, el Enargas aprobó la metodología operativa del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) desde febrero para el gas.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó este martes la reglamentación técnica del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en línea con el Decreto 943/25 que unificó los subsidios energéticos a nivel nacional y eliminó el esquema de segmentación por niveles (N1, N2 y N3).
A través de la Resolución 101/2026, el organismo derogó diversas resoluciones del año 2020 y 2025 y aprobó un nuevo procedimiento informativo que comenzará a aplicarse para las facturaciones realizadas desde el 1 de febrero de 2026.
La medida impacta en distribuidoras, subdistribuidoras, productoras del Plan Gas.Ar y en Energía Argentina S.A. (Enarsa), al redefinir cómo deben declararse los volúmenes con y sin subsidio y cómo se liquidan las compensaciones.
El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero
El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados elimina el criterio de segmentación en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) que se había puesto en marcha en 2022 y lo reemplaza por una única categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia del Estado “para acceder al consumo indispensable de energía”.
A su vez, bajo el mismo paraguas se incluye el gas natural que están bajo jurisdicción nacional sino también al GLP en garrafas de 10 kilos y al gas propano distribuido por redes.
En ese contexto, también quedó sin efecto el programa Tarifa Social Federal de Gas, así como bonificaciones anteriores dispuestas por la Secretaría de Energía.
El sistema mantiene los bloques de consumo base definidos en resoluciones previas y extiende el esquema a usuarios de gas propano indiluido por redes.
El Municipio puso en valor el paraje El Gualichu con nuevas mejoras y trabajos de mantenimiento
Neurociencia aplicada al deporte: José Ribas impulsa el entrenamiento cognitivo en Las Flores
Blanstein encabezó reunión de trabajo y oficializó cambios en Economía, Modernización y áreas sociales
Corsolandia fue todo brillo, color y alegría
En Las Flores el paro docente tuvo un acatamiento cercano al 95% y no comenzaron las clases en escuelas públicas
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras