Las Flores
La Selección en Kansas: Scaloni prueba el equipo, siete lesionados en seguimiento y la cuenta regresiva ya arrancó
A once días del debut ante Argelia, Argentina entrena con preocupaciones físicas pero con el grupo entero en Kansas City
La Selección argentina lleva varios días instalada en Kansas City y la preparación para el Mundial 2026 avanza a ritmo intenso. Lionel Scaloni ya comenzó a probar variantes tácticas y a esbozar una posible formación de cara al amistoso del sábado 6 de junio ante Honduras, pero el parte médico es el tema que más ocupa al cuerpo técnico en estas horas: siete futbolistas continúan bajo seguimiento médico, entre ellos Lionel Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Paz, Nicolás González y Emiliano Martínez.
Buenas y malas noticias en el frente médico
La principal buena noticia llegó desde la defensa: Cristian «Cuti» Romero recibió el alta médica tras superar una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha y volvió a trabajar junto al grupo. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere apresurarlo: la idea es que no juegue ante Honduras y que sume minutos recién frente a Islandia el 9 de junio.
Julián Álvarez se sometió a un tratamiento de plasma rico en plaquetas para acelerar la recuperación de los tejidos de su tobillo. La buena noticia es que el delantero ya dejó atrás su esguince y podría estar disponible para los próximos amistosos.
Argentina ya entrena en Kansas: así arrancó la defensa de la corona
Messi se entrenó de forma diferenciada por precaución mientras se recupera de una contractura muscular. El Dibu Martínez llegó a Kansas con vendaje en la mano derecha por una fractura en uno de los dedos, sufrida en la previa a la final de la Europa League. La situación que más atención genera en el cuerpo técnico es la de Nicolás Paz, que arrastra una molestia en la rodilla izquierda, aunque hay optimismo en torno a su llegada al debut.
Scaloni empieza a ver la formación
Con el panorama físico como telón de fondo, Scaloni comenzó a probar variantes: Gerónimo Rulli ocupó el arco en lugar del Dibu Martínez, y Nicolás Capaldo se desempeñó como lateral derecho ante las bajas temporarias de Montiel y Molina. El técnico aprovecha estos días de entrenamiento para darle ritmo al grupo y ajustar los últimos detalles antes de que empiece lo que importa.
El camino al debut
Argentina disputará dos amistosos en territorio estadounidense antes del estreno mundialista: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas —estadio con capacidad para más de 102.000 espectadores— y el martes 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
El debut oficial es el 16 de junio a las 22 horas ante Argelia en Kansas City. Once días que el país entero va a contar de a uno.
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