Las Flores
El sorteo de las 110 viviendas ya tiene preadjudicatarios: se conoció la nómina completa
Este jueves se llevó a cabo el esperado sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en la ciudad de Las Flores, en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, concejales de los distintos bloques políticos, representantes de la Escribanía General de Gobierno y medios de comunicación locales.
La actividad se desarrolló en el Salón Rojo Municipal y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, permitiendo que vecinos y familias pudieran seguir cada instancia del procedimiento de manera transparente.
El sorteo definió a los preadjudicatarios de las viviendas, un paso fundamental dentro del proceso que permitirá avanzar hacia la concreción del sueño de la casa propia para numerosas familias florenses.
Desde el Municipio destacaron la importancia de garantizar un mecanismo público, abierto y fiscalizado, brindando igualdad de oportunidades a todos los inscriptos que cumplían con los requisitos establecidos para participar.
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A continuación, compartimos la lista completa de los vecinos que resultaron preadjudicatarios de las 110 viviendas sorteadas.
Discapacidad Motora
|N° Sorteo
|Solicitante
|Suplente
|#1
|BARRAZA, Carlos Gabriel
|No
|#6
|OVIEDO, Nora Maria
|No
|#4
|GOMEZ, Maria de los Milagros
|No
|#7
|CAGIGAS, JOSE MARIA
|No
|#5
|MELENDEZ, Maria Luz
|Si
|#2
|DIAZ, Dimas Danilo
|Si
Discapacidad No Motora
|N° Sorteo
|Solicitante
|Suplente
|#136
|MENGARELLI, Erika Eliana
|No
|#215
|SALVINI, Alfredo Eduardo
|No
|#195
|POVEDA, Andrea Ester
|No
|#210
|PEREYRA, Leonardo Daniel
|No
|#107
|GUZMAN, JESICA ANDREA
|No
|#246
|FRANCO, Karen Ivon
|No
|#101
|CRISTANCHI, Noelia Carolina
|Si
Municipal
|N° Sorteo
|Solicitante
|Suplente
|#405
|MELENDEZ MARIANO
|No
|#336
|CABRERA NATALIA
|No
|#453
|ZARACHO, Dominga Marisol
|No
|#443
|LUNA, Estefania Ayelen
|No
|#382
|SERAFINI, Carlos Horacio
|No
|#394
|BENITEZ, Lorenzo Pedro
|No
|#374
|RODRIGUEZ, Daniela Paola
|No
|#390
|PEDERNERA FLORIANA
|No
|#392
|FERNANDEZ, MARIA JIMENA
|No
|#383
|GARCIA, Silvia Mabel
|No
|#300
|MALDONADO, Silvia Valeria
|Si
|#407
|NAZARO, Carolina Belen
|Si
|#366
|MADERNA RIVAROLA, Jimena Jacqueline
|Si
Menor a 2 Salario Mínimo, Vital y Móvil
|N° Sorteo
|Solicitante
|Suplente
|#602
|ORLANDO, Micaela Judith
|No
|#572
|ABADIE FREDES, SAMAEL MILAGROS LUJAN
|No
|#695
|PASOS, Andrea Ayelen
|No
|#617
|QUIÑONES, Sofia
|No
|#659
|ESCALANTE, Gisella Rocio
|No
|#595
|ALLENDES, Angie Maria Jose
|No
|#546
|CAPUTO, Carla Fabiana
|No
|#596
|AGUIRRE, Yanina Giselle
|No
|#688
|BLANCO, Maria Julieta
|No
|#551
|CAMPAGNA, Vanessa Soledad
|Si
|#589
|FRANCO, Mauricio Alberto
|Si
Mayor a 2 Salario Mínimo, Vital y Móvil
|N° Sorteo
|Solicitante
|Suplente
|#1313
|CRUCCE, Miguel Felix
|No
|#1752
|SAUREL, Raul Hernan
|No
|#1352
|ARIAS, Paula Romina
|No
|#1348
|CARAMANICA, Sofia Ayelen
|No
|#1806
|ORDORICA, Alicia Griselda
|No
|#1423
|ESPINOSA, Gonzalo Javier
|No
|#1210
|ALVAREZ SCHMALZ, Nerea Katherine
|No
|#1319
|LARRABURU, Marisol
|No
|#1173
|ARBALLO ESTEFANIA MAGALI
|No
|#1553
|ARBALLO, Noelia Alejandra
|No
|#1413
|PINILLOS, EMILIO DANIEL
|No
|#1823
|MESILIO ALVAREZ, Maria Lourdes Carolina
|No
|#1513
|SALAS, Julio Fernando
|No
|#1814
|DUARTE, Julio Cesar
|No
|#1517
|QUINTEROS, Sofia
|No
|#1667
|PONCE de LEON, Ana Gabriela
|No
|#1196
|ARBALLO, Brenda Yael
|No
|#1438
|AGUIRRE, Maria Jose
|No
|#1264
|SUAREZ, Claudia Micaela
|No
|#1154
|CABRAL, Miriam Andrea
|No
|#1344
|FERREYRA, Susana Beatriz
|No
|#1277
|LEMMA, Gisela Carla
|No
|#1977
|CANEZZA, Stefania Guadalupe
|No
|#1463
|MONTASTRUC, Gonzalo
|No
|#1822
|GARDELLA, Adrian Esteban
|No
|#1358
|ESCOBAR, Susana
|No
|#1183
|NUÑEZ, Marisol
|No
|#1450
|ARANDA, Nicolas Martin
|No
|#1894
|SVENDSEN, Maria Natalia
|No
|#1607
|SOMBRA, Angie Yael
|No
|#1125
|D’AGOSTO, Rodolfo Fabian
|No
|#1120
|CARBALLO, Candela
|No
|#1580
|BARNECHEA, Micaela AyelÃ©n
|No
|#1530
|LOMEZ, Silvia Fernanda Noemi
|No
|#1340
|LEGUIZA, Damian Claudio
|No
|#1713
|CAPURRO, Maria Guadalupe
|No
|#1813
|CORIA, Morena Liliana
|No
|#1593
|GONZALEZ, Yamila Noemi
|No
|#1904
|MENDOZA, Ana Claudia
|No
|#1106
|TRAUT, Estela Gladis
|No
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Este jueves se realizará el sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en Las Flores
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