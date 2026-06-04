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El sorteo de las 110 viviendas ya tiene preadjudicatarios: se conoció la nómina completa

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Las Flores

El sorteo de las 110 viviendas ya tiene preadjudicatarios: se conoció la nómina completa

Este jueves se llevó a cabo el esperado sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en la ciudad de Las Flores, en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, concejales de los distintos bloques políticos, representantes de la Escribanía General de Gobierno y medios de comunicación locales.
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SorteoViviendas
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La actividad se desarrolló en el Salón Rojo Municipal y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7, permitiendo que vecinos y familias pudieran seguir cada instancia del procedimiento de manera transparente.

El sorteo definió a los preadjudicatarios de las viviendas, un paso fundamental dentro del proceso que permitirá avanzar hacia la concreción del sueño de la casa propia para numerosas familias florenses.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de garantizar un mecanismo público, abierto y fiscalizado, brindando igualdad de oportunidades a todos los inscriptos que cumplían con los requisitos establecidos para participar.

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A continuación, compartimos la lista completa de los vecinos que resultaron preadjudicatarios de las 110 viviendas sorteadas.

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Discapacidad Motora

N° SorteoSolicitanteSuplente
#1BARRAZA, Carlos GabrielNo
#6OVIEDO, Nora MariaNo
#4GOMEZ, Maria de los MilagrosNo
#7CAGIGAS, JOSE MARIANo
#5MELENDEZ, Maria LuzSi
#2DIAZ, Dimas DaniloSi

Discapacidad No Motora

N° SorteoSolicitanteSuplente
#136MENGARELLI, Erika ElianaNo
#215SALVINI, Alfredo EduardoNo
#195POVEDA, Andrea EsterNo
#210PEREYRA, Leonardo DanielNo
#107GUZMAN, JESICA ANDREANo
#246FRANCO, Karen IvonNo
#101CRISTANCHI, Noelia CarolinaSi

Municipal

N° SorteoSolicitanteSuplente
#405MELENDEZ MARIANONo
#336CABRERA NATALIANo
#453ZARACHO, Dominga MarisolNo
#443LUNA, Estefania AyelenNo
#382SERAFINI, Carlos HoracioNo
#394BENITEZ, Lorenzo PedroNo
#374RODRIGUEZ, Daniela PaolaNo
#390PEDERNERA FLORIANANo
#392FERNANDEZ, MARIA JIMENANo
#383GARCIA, Silvia MabelNo
#300MALDONADO, Silvia ValeriaSi
#407NAZARO, Carolina BelenSi
#366MADERNA RIVAROLA, Jimena JacquelineSi

Menor a 2 Salario Mínimo, Vital y Móvil

N° SorteoSolicitanteSuplente
#602ORLANDO, Micaela JudithNo
#572ABADIE FREDES, SAMAEL MILAGROS LUJANNo
#695PASOS, Andrea AyelenNo
#617QUIÑONES, SofiaNo
#659ESCALANTE, Gisella RocioNo
#595ALLENDES, Angie Maria JoseNo
#546CAPUTO, Carla FabianaNo
#596AGUIRRE, Yanina GiselleNo
#688BLANCO, Maria JulietaNo
#551CAMPAGNA, Vanessa SoledadSi
#589FRANCO, Mauricio AlbertoSi

Mayor a 2 Salario Mínimo, Vital y Móvil

N° SorteoSolicitanteSuplente
#1313CRUCCE, Miguel FelixNo
#1752SAUREL, Raul HernanNo
#1352ARIAS, Paula RominaNo
#1348CARAMANICA, Sofia AyelenNo
#1806ORDORICA, Alicia GriseldaNo
#1423ESPINOSA, Gonzalo JavierNo
#1210ALVAREZ SCHMALZ, Nerea KatherineNo
#1319LARRABURU, MarisolNo
#1173ARBALLO ESTEFANIA MAGALINo
#1553ARBALLO, Noelia AlejandraNo
#1413PINILLOS, EMILIO DANIELNo
#1823MESILIO ALVAREZ, Maria Lourdes CarolinaNo
#1513SALAS, Julio FernandoNo
#1814DUARTE, Julio CesarNo
#1517QUINTEROS, SofiaNo
#1667PONCE de LEON, Ana GabrielaNo
#1196ARBALLO, Brenda YaelNo
#1438AGUIRRE, Maria JoseNo
#1264SUAREZ, Claudia MicaelaNo
#1154CABRAL, Miriam AndreaNo
#1344FERREYRA, Susana BeatrizNo
#1277LEMMA, Gisela CarlaNo
#1977CANEZZA, Stefania GuadalupeNo
#1463MONTASTRUC, GonzaloNo
#1822GARDELLA, Adrian EstebanNo
#1358ESCOBAR, SusanaNo
#1183NUÑEZ, MarisolNo
#1450ARANDA, Nicolas MartinNo
#1894SVENDSEN, Maria NataliaNo
#1607SOMBRA, Angie YaelNo
#1125D’AGOSTO, Rodolfo FabianNo
#1120CARBALLO, CandelaNo
#1580BARNECHEA, Micaela AyelÃ©nNo
#1530LOMEZ, Silvia Fernanda NoemiNo
#1340LEGUIZA, Damian ClaudioNo
#1713CAPURRO, Maria GuadalupeNo
#1813CORIA, Morena LilianaNo
#1593GONZALEZ, Yamila NoemiNo
#1904MENDOZA, Ana ClaudiaNo
#1106TRAUT, Estela GladisNo

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