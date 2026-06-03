Las Flores
Este jueves se realizará el sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en Las Flores
La actividad comenzará a las 14 horas y será transmitida en vivo por las redes sociales de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7 (Facebook & YouTube). Participarán autoridades locales, representantes de la Escribanía General de Gobierno y estarán invitados medios de comunicación y concejales de todos los bloques políticos.
La Municipalidad de Las Flores informó que este jueves 4 de junio se llevará a cabo el Sorteo Público para la preadjudicación de viviendas, un paso clave dentro del proceso destinado a las familias inscriptas en el programa habitacional.
El acto comenzará a las 14 horas y podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales del Municipio, con el objetivo de garantizar la transparencia y el acceso a la información para toda la comunidad.
Para la ocasión fueron invitados los medios de comunicación locales, que podrán presenciar la actividad y colaborar con la difusión de los resultados. Asimismo, se convocó a concejales de todos los bloques políticos para acompañar el desarrollo del sorteo.
«Estamos cerca de un día histórico donde la esperanza y el derecho a la vivienda, serán una realidad»
La jornada contará con la participación del intendente municipal, Fabián Blanstein, junto a autoridades de las distintas áreas municipales que intervienen en el proceso de adjudicación.
También estarán presentes representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos la escribana Andrea Carelli, quienes supervisarán el procedimiento para garantizar su legalidad y transparencia.
El sorteo definirá la preadjudicación de las viviendas entre los vecinos y vecinas que resultaron habilitados para participar, luego de las instancias de inscripción y revisión de la documentación presentada.
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