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Este jueves se realizará el sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en Las Flores

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Este jueves se realizará el sorteo público para la preadjudicación de 110 viviendas en Las Flores

La actividad comenzará a las 14 horas y será transmitida en vivo por las redes sociales de Noticias Las Flores y Urbana FM 92.7 (Facebook & YouTube). Participarán autoridades locales, representantes de la Escribanía General de Gobierno y estarán invitados medios de comunicación y concejales de todos los bloques políticos.
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BarrioLuzYFuerza
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La Municipalidad de Las Flores informó que este jueves 4 de junio se llevará a cabo el Sorteo Público para la preadjudicación de viviendas, un paso clave dentro del proceso destinado a las familias inscriptas en el programa habitacional.

El acto comenzará a las 14 horas y podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales oficiales del Municipio, con el objetivo de garantizar la transparencia y el acceso a la información para toda la comunidad.

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Para la ocasión fueron invitados los medios de comunicación locales, que podrán presenciar la actividad y colaborar con la difusión de los resultados. Asimismo, se convocó a concejales de todos los bloques políticos para acompañar el desarrollo del sorteo.

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La jornada contará con la participación del intendente municipal, Fabián Blanstein, junto a autoridades de las distintas áreas municipales que intervienen en el proceso de adjudicación.

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También estarán presentes representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos la escribana Andrea Carelli, quienes supervisarán el procedimiento para garantizar su legalidad y transparencia.

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El sorteo definirá la preadjudicación de las viviendas entre los vecinos y vecinas que resultaron habilitados para participar, luego de las instancias de inscripción y revisión de la documentación presentada.

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