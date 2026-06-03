A 11 años del primer Ni Una Menos, convocan a una marcha en Las Flores

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A once años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, Mujeres Autoconvocadas de Las Flores convoca a toda la comunidad a participar de una nueva marcha por Ni Una Menos.

La actividad tendrá lugar este miércoles 3 de junio a las 18:30 horas, con concentración en el Obelisco de Las Flores y recorrido hasta la Plaza Mitre.

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Desde la organización destacaron que, a más de una década del primer grito colectivo que reunió a miles de personas en todo el país, los femicidios y las distintas formas de violencia por motivos de género continúan siendo una problemática que afecta a la sociedad y vulnera derechos.

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“Ni Una Menos no es solo una fecha. Es una expresión colectiva de memoria, de lucha y de compromiso social”, señalaron en la convocatoria, remarcando la importancia de que toda la comunidad se involucre en el reclamo.

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En ese sentido, invitaron a participar a mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, instituciones, organizaciones y vecinos en general, entendiendo que la erradicación de las violencias de género es una responsabilidad colectiva que requiere del compromiso de toda la sociedad.

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La movilización busca recordar a quienes fueron víctimas de femicidios, acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia y reclamar políticas públicas efectivas de prevención, asistencia y acceso a la justicia.

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Asimismo, solicitaron el acompañamiento de los medios de comunicación locales para contribuir a la difusión y visibilización de una problemática que continúa interpelando a toda la comunidad.

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La cita será este miércoles 3 de junio a las 18:30 horas, desde el Obelisco hasta Plaza Mitre, en una nueva jornada de reflexión, memoria y compromiso bajo la consigna Ni Una Menos.

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