Las Flores
En el Día del Bombero Voluntario, destacaron la vocación y el compromiso de quienes sirven a la comunidad
En su día, los Bomberos Voluntarios de Las Flores recibieron el cariño de la comunidad y destacaron que la vocación de servicio sigue siendo el motor que los impulsa a ayudar de manera desinteresada.
En el marco del Día del Bombero Voluntario, celebrado este 2 de junio, Urbana FM 92.7 y Noticias Las Flores dialogaron con el Oficial Principal Leandro Griffiths y el segundo jefe Matías Pais, quienes compartieron cómo vivieron una jornada cargada de emociones, reconocimiento y gratitud por parte de la comunidad florense.
Los integrantes del cuerpo activo destacaron el cariño que reciben cada año en esta fecha tan especial. “Lo que más nos reconoce la gente es el esfuerzo y la labor que realizamos. Hoy eso se refleja en los saludos, en la emoción que generan los vecinos, hasta los más pequeños que nos acercan un dibujo o un chupetín. Uno agradece cada gesto”, expresaron.
La jornada comenzó temprano con el tradicional desayuno en el cuartel, continuó con el acto oficial, una visita al cementerio para recordar a quienes formaron parte de la institución y luego participaron del agasajo ofrecido por la Municipalidad. Por la tarde, las puertas del cuartel permanecieron abiertas para recibir a vecinos y familias que se acercaron a saludar.
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Durante la entrevista, Griffiths y Pais remarcaron el verdadero espíritu que impulsa la tarea bomberil: la vocación de servicio.
“Ser bombero es algo que uno elige porque quiere hacerlo. Es totalmente voluntario, no cobramos nada por esta tarea. Lo seguimos haciendo por vocación y por el compromiso con la comunidad”, señalaron.
Además, destacaron que detrás de cada salida de emergencia hay personas que también cumplen con responsabilidades laborales y familiares, lo que convierte la actividad en un esfuerzo aún mayor.
“Tenemos nuestras familias, nuestros trabajos y nuestras obligaciones diarias. Por eso, cuando suena la sirena, dejamos todo para ayudar a quien lo necesita”, afirmaron.
En una fecha tan significativa, el reconocimiento de la comunidad volvió a poner en valor la dedicación y el sacrificio de quienes, de manera desinteresada, están siempre dispuestos a responder ante cada emergencia. Un ejemplo de solidaridad, entrega y compromiso que distingue a los Bomberos Voluntarios de Las Flores.
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