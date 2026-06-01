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Se dio a conocer el listado completo de farmacias de turno que funcionarán durante junio en Las Flores

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Se dio a conocer el listado completo de farmacias de turno que funcionarán durante junio en Las Flores

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FarmaciaNieroPaculnis
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Se dio a conocer el cronograma de farmacias de turno correspondiente al mes de junio de 2026. Los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y tienen una duración de 24 horas, garantizando la atención farmacéutica para vecinos y vecinas durante toda la jornada.

A continuación, el detalle completo de las farmacias que estarán de turno durante el mes:

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Primera quincena

  • Lunes 1: Soraluce
  • Martes 2: Paculnis
  • Miércoles 3: Pasteur
  • Jueves 4: San Martín
  • Viernes 5: Nieto
  • Sábado 6: Mafren
  • Domingo 7: Giraldi
  • Lunes 8: Di Bernardi
  • Martes 9: Manzotti
  • Miércoles 10: Argentina
  • Jueves 11: Soraluce
  • Viernes 12: Paculnis
  • Sábado 13: Pasteur
  • Domingo 14: San Martín

Segunda quincena

  • Lunes 15: Nieto
  • Martes 16: Mafren
  • Miércoles 17: Giraldi
  • Jueves 18: Di Bernardi
  • Viernes 19: Manzotti
  • Sábado 20: Argentina
  • Domingo 21: Soraluce
  • Lunes 22: Paculnis
  • Martes 23: Pasteur
  • Miércoles 24: San Martín
  • Jueves 25: Nieto
  • Viernes 26: Mafren
  • Sábado 27: Giraldi
  • Domingo 28: Di Bernardi
  • Lunes 29: Manzotti
  • Martes 30: Argentina

Teléfonos útiles de las farmacias

  • Farmacia Argentina: 45-2246
  • Farmacia Di Bernardi: 45-2848
  • Farmacia García: 45-0994
  • Farmacia Giraldi: 44-0878
  • Farmacia Mafren: 45-0783
  • Farmacia Manzotti: 45-3944
  • Farmacia Paculnis: 45-2246
  • Farmacia Pasteur: 44-2250
  • Farmacia San Martín: 45-2223
  • Farmacia Soraluce: 45-0085

El sistema de farmacias de turno permite asegurar el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario habitual de atención. Desde el área de Salud Pública recuerdan a la comunidad verificar la farmacia correspondiente a cada día y tener presente que los turnos se extienden durante 24 horas a partir de las 8:30 de la mañana.

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