Las Flores
Se dio a conocer el listado completo de farmacias de turno que funcionarán durante junio en Las Flores
Se dio a conocer el cronograma de farmacias de turno correspondiente al mes de junio de 2026. Los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y tienen una duración de 24 horas, garantizando la atención farmacéutica para vecinos y vecinas durante toda la jornada.
A continuación, el detalle completo de las farmacias que estarán de turno durante el mes:
Primera quincena
- Lunes 1: Soraluce
- Martes 2: Paculnis
- Miércoles 3: Pasteur
- Jueves 4: San Martín
- Viernes 5: Nieto
- Sábado 6: Mafren
- Domingo 7: Giraldi
- Lunes 8: Di Bernardi
- Martes 9: Manzotti
- Miércoles 10: Argentina
- Jueves 11: Soraluce
- Viernes 12: Paculnis
- Sábado 13: Pasteur
- Domingo 14: San Martín
Segunda quincena
- Lunes 15: Nieto
- Martes 16: Mafren
- Miércoles 17: Giraldi
- Jueves 18: Di Bernardi
- Viernes 19: Manzotti
- Sábado 20: Argentina
- Domingo 21: Soraluce
- Lunes 22: Paculnis
- Martes 23: Pasteur
- Miércoles 24: San Martín
- Jueves 25: Nieto
- Viernes 26: Mafren
- Sábado 27: Giraldi
- Domingo 28: Di Bernardi
- Lunes 29: Manzotti
- Martes 30: Argentina
Teléfonos útiles de las farmacias
- Farmacia Argentina: 45-2246
- Farmacia Di Bernardi: 45-2848
- Farmacia García: 45-0994
- Farmacia Giraldi: 44-0878
- Farmacia Mafren: 45-0783
- Farmacia Manzotti: 45-3944
- Farmacia Paculnis: 45-2246
- Farmacia Pasteur: 44-2250
- Farmacia San Martín: 45-2223
- Farmacia Soraluce: 45-0085
El sistema de farmacias de turno permite asegurar el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario habitual de atención. Desde el área de Salud Pública recuerdan a la comunidad verificar la farmacia correspondiente a cada día y tener presente que los turnos se extienden durante 24 horas a partir de las 8:30 de la mañana.
Ya está disponible el cronograma oficial de farmacias de turno para abril en Las Flores
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