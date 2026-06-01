Se dio a conocer el listado completo de farmacias de turno que funcionarán durante junio en Las Flores

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Se dio a conocer el cronograma de farmacias de turno correspondiente al mes de junio de 2026. Los turnos comienzan a las 8:30 horas del día indicado y tienen una duración de 24 horas, garantizando la atención farmacéutica para vecinos y vecinas durante toda la jornada.

A continuación, el detalle completo de las farmacias que estarán de turno durante el mes:

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Primera quincena

Lunes 1: Soraluce

Soraluce Martes 2: Paculnis

Paculnis Miércoles 3: Pasteur

Pasteur Jueves 4: San Martín

San Martín Viernes 5: Nieto

Nieto Sábado 6: Mafren

Mafren Domingo 7: Giraldi

Giraldi Lunes 8: Di Bernardi

Di Bernardi Martes 9: Manzotti

Manzotti Miércoles 10: Argentina

Argentina Jueves 11: Soraluce

Soraluce Viernes 12: Paculnis

Paculnis Sábado 13: Pasteur

Pasteur Domingo 14: San Martín

Segunda quincena

Lunes 15: Nieto

Nieto Martes 16: Mafren

Mafren Miércoles 17: Giraldi

Giraldi Jueves 18: Di Bernardi

Di Bernardi Viernes 19: Manzotti

Manzotti Sábado 20: Argentina

Argentina Domingo 21: Soraluce

Soraluce Lunes 22: Paculnis

Paculnis Martes 23: Pasteur

Pasteur Miércoles 24: San Martín

San Martín Jueves 25: Nieto

Nieto Viernes 26: Mafren

Mafren Sábado 27: Giraldi

Giraldi Domingo 28: Di Bernardi

Di Bernardi Lunes 29: Manzotti

Manzotti Martes 30: Argentina

Teléfonos útiles de las farmacias

Farmacia Argentina: 45-2246

45-2246 Farmacia Di Bernardi: 45-2848

45-2848 Farmacia García: 45-0994

45-0994 Farmacia Giraldi: 44-0878

44-0878 Farmacia Mafren: 45-0783

45-0783 Farmacia Manzotti: 45-3944

45-3944 Farmacia Paculnis: 45-2246

45-2246 Farmacia Pasteur: 44-2250

44-2250 Farmacia San Martín: 45-2223

45-2223 Farmacia Soraluce: 45-0085

El sistema de farmacias de turno permite asegurar el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario habitual de atención. Desde el área de Salud Pública recuerdan a la comunidad verificar la farmacia correspondiente a cada día y tener presente que los turnos se extienden durante 24 horas a partir de las 8:30 de la mañana.

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