Las Flores
No lo conocía nadie, ahora tiene 3 millones de seguidores: Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que se robó el Mundial antes de jugarlo
De 4.700 seguidores a 3 millones en 72 horas: Tim Payne, el jugador del Mundial que Argentina adoptó como propio
El Mundial 2026 todavía no arrancó para Argentina —que debuta el 23 de junio— pero los argentinos ya encontraron a su jugador favorito del torneo. Y no es Messi. Es Tim Payne, defensor de 32 años del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, que hace una semana tenía 4.715 seguidores en Instagram y hoy supera los 3 millones. Todo en 72 horas. Todo gracias a una idea tan simple como efectiva, y a la manera en que internet puede convertir a un desconocido en fenómeno global de la noche a la mañana.
La idea que lo cambió todo
El responsable de este terremoto digital tiene nombre y apellido: Valen Scarsini, el influencer argentino conocido como «Elscarso». Su propuesta fue tan futbolera como filosófica: «¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos?» La respuesta, al parecer, era Tim Payne.
Scarsini eligió al defensor neozelandés casi al azar —o con el olfato que tienen los buenos creadores de contenido para detectar una historia— y lanzó una campaña para convertirlo en el jugador más querido del Mundial. La reacción de la comunidad argentina en redes fue inmediata, masiva y, como suele pasar con estas cosas, completamente descontrolada.
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Bizarrap entró al juego
Cuando Bizarrap —el productor argentino más influyente del planeta en este momento— reposteó el fenómeno y lo apoyó desde sus redes, la bola de nieve ya no tenía quién la frenara. El alcance del productor de Guillermo Villamil multiplicó la campaña a una escala que ningún community manager podría haber planificado. Tim Payne pasó de ser un defensor sólido de la A-League neozelandesa a trending topic en varios países en cuestión de horas.
Michelle Peters y la cumbia que terminó de romperla
Pero si algo coronó el fenómeno fue la aparición de Michelle Peters, la esposa de Payne. Con una naturalidad y un sentido del humor que desarmaron a cualquiera, Michelle grabó un video cantando una cumbia titulada «No Payne, No Gain» que se viralizó con una velocidad que ni los algoritmos de Meta podían anticipar. El video circuló por WhatsApp, TikTok, Twitter e Instagram con la velocidad de esas cosas que, sencillamente, no se pueden fabricar: o son genuinas o no funcionan. Y esto era genuino.
La cumbia, el apellido que funciona como slogan solo, la esposa que se suma al juego sin perder la gracia: Tim Payne dejó de ser un dato de una lista de convocados para convertirse en un personaje del Mundial.
Nueva Zelanda debuta el 15 de junio ante Irán
Con todo este viento a favor —y probablemente sin terminar de entender del todo lo que le está pasando— Tim Payne y Nueva Zelanda tienen su primera cita mundialista el 15 de junio frente a Irán. Habrá argentinos mirando ese partido con una intensidad que nunca hubieran imaginado dedicarle a los All Whites. Y habrá una tribuna virtual de millones de nuevos seguidores alentando a un defensor de 32 años que hace una semana era, con todo el respeto del mundo, perfectamente anónimo.
Argentina, que todavía espera su turno
La Selección argentina debuta el 23 de junio y mientras tanto el país encontró la manera de meterse en el Mundial igual. Porque los argentinos y el fútbol tienen esa relación particular en la que no hace falta que juegue el propio equipo para que la pasión encuentre una salida. Tim Payne es, en este Mundial, el canal por donde se escapó toda esa energía acumulada.
Bienvenido, Tim. No sabés dónde te metiste.
Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/
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