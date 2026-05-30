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La Escuela Taller inicia una nueva etapa con propuestas gratuitas para la comunidad

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La Escuela Taller inicia una nueva etapa con propuestas gratuitas para la comunidad

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Sogueria
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La Escuela Taller, orientada a la difusión de los viejos oficios y restauración del Patrimonio, dará comienzo a sus talleres gratuitos el lunes 1° de junio.

La inscripción podrá realizarse a través del link https://forms.gle/ySAEcSPqZZycVgXa9 o directamente en los horarios de los talleres, en sede de la Escuela Taller sito en Av. Vidal y Alsina, con fotocopia de DNI.

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Los talleres son:
•⁠ ⁠Platería: lunes y viernes de 19:00 a 21:00 horas
•⁠ Soguería: miércoles de 19:00 a 21:00 horas

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Para mayor información comunicarse al teléfono 440956; al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

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