Las Flores
La Escuela Taller inicia una nueva etapa con propuestas gratuitas para la comunidad
La Escuela Taller, orientada a la difusión de los viejos oficios y restauración del Patrimonio, dará comienzo a sus talleres gratuitos el lunes 1° de junio.
La inscripción podrá realizarse a través del link https://forms.gle/ySAEcSPqZZycVgXa9 o directamente en los horarios de los talleres, en sede de la Escuela Taller sito en Av. Vidal y Alsina, con fotocopia de DNI.
Los talleres son:
• Platería: lunes y viernes de 19:00 a 21:00 horas
• Soguería: miércoles de 19:00 a 21:00 horas
La Escuela Taller trabaja en la puesta en valor del exterior del Palacio Municipal
Para mayor información comunicarse al teléfono 440956; al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar
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