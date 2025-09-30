Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La Escuela Taller trabaja en la puesta en valor del exterior del Palacio Municipal

Las Flores

La Escuela Taller trabaja en la puesta en valor del exterior del Palacio Municipal

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En el marco del proyecto de restauración y puesta en valor del patrimonio de la ciudad, la Escuela Taller de Las Flores se encuentra realizando trabajos sobre la fachada del histórico Palacio Municipal.

Las tareas apuntan a preservar y resaltar el valor arquitectónico del edificio, ícono del centro cívico local y parte fundamental de la identidad urbana de Las Flores. Esta intervención forma parte del plan de formación y acción que impulsa la Escuela Taller, donde jóvenes florenses reciben capacitación en oficios vinculados a la restauración, el mantenimiento edilicio y la conservación patrimonial.

Desde la Municipalidad se destacó que estas obras no solo aportan al embellecimiento del entorno urbano, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes históricos que hacen a la memoria colectiva de la comunidad.

Te puede interesar:

Artesanos florenses presentes en la Exposición de Artesanías Tradicionales Argentinas

Durante el tiempo que duren los trabajos, se solicita comprensión a los vecinos ante posibles molestias en la circulación por la zona.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.