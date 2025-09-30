La Escuela Taller trabaja en la puesta en valor del exterior del Palacio Municipal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del proyecto de restauración y puesta en valor del patrimonio de la ciudad, la Escuela Taller de Las Flores se encuentra realizando trabajos sobre la fachada del histórico Palacio Municipal.

Las tareas apuntan a preservar y resaltar el valor arquitectónico del edificio, ícono del centro cívico local y parte fundamental de la identidad urbana de Las Flores. Esta intervención forma parte del plan de formación y acción que impulsa la Escuela Taller, donde jóvenes florenses reciben capacitación en oficios vinculados a la restauración, el mantenimiento edilicio y la conservación patrimonial.

Desde la Municipalidad se destacó que estas obras no solo aportan al embellecimiento del entorno urbano, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y el cuidado de los bienes históricos que hacen a la memoria colectiva de la comunidad.

Durante el tiempo que duren los trabajos, se solicita comprensión a los vecinos ante posibles molestias en la circulación por la zona.