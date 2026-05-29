Las Flores
Con gran participación, se realizó una jornada de capacitación sobre compostaje y soberanía alimentaria
Tal como se había programado, este jueves se realizó la Jornada de Capacitación sobre compostaje y soberanía alimentaria dirigida a docentes y a la comunidad en general.
Dicha actividad se llevó adelante a partir del trabajo conjunto de las Secretarías de Desarrollo Humano; Producción Turismo y Ambiente; y Educación y Cultura en articulación con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.
La misma contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; el director de Planificación e Investigación del mencionado Ministerio, Pedro Procopio; entre otras autoridades.
La jornada se desarrolló en dos instancias. Por la mañana se realizó un Taller sobre Compost facilitado por el director de Comunidades Sostenibles, Sergio Magazzini; al finalizar se hizo entrega de composteras domiciliarias otorgadas por el Ministerio de Ambiente y de semillas del Programa Municipal «Tu huerta» que se implementa desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario.
Más de 130 kits de semillas ya fueron entregados a familias florenses a través del programa “Tu Huerta”
Por la tarde se realizó el primer encuentro presencial del Curso «Construyendo Soberanía Alimentaria en la Escuela”, el cual otorga puntaje docente.
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