Con gran participación, se realizó una jornada de capacitación sobre compostaje y soberanía alimentaria

Publicidad

Dicha actividad se llevó adelante a partir del trabajo conjunto de las Secretarías de Desarrollo Humano; Producción Turismo y Ambiente; y Educación y Cultura en articulación con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

La misma contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; el director de Planificación e Investigación del mencionado Ministerio, Pedro Procopio; entre otras autoridades.

Publicidad

La jornada se desarrolló en dos instancias. Por la mañana se realizó un Taller sobre Compost facilitado por el director de Comunidades Sostenibles, Sergio Magazzini; al finalizar se hizo entrega de composteras domiciliarias otorgadas por el Ministerio de Ambiente y de semillas del Programa Municipal «Tu huerta» que se implementa desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Publicidad

Por la tarde se realizó el primer encuentro presencial del Curso «Construyendo Soberanía Alimentaria en la Escuela”, el cual otorga puntaje docente.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad