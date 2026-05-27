Patrulla Rural recuperó cuatro vacunos tras una investigación por abigeato en Pardo

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Según se informó oficialmente, la denuncia fue realizada por un vecino de la zona, quien alertó sobre el faltante de los animales. A raíz de ello, se iniciaron actuaciones caratuladas como “Abigeato”, con intervención de la U.F.I. N° 11, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.

Tras la recepción de la denuncia, efectivos policiales llevaron adelante rápidamente distintas tareas investigativas y de campo, entre ellas la toma de testimonios y la recolección de informes vinculados al hecho.

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En el marco de la investigación, durante la jornada del 27 de mayo se realizó un rodeo e inspección en un establecimiento rural ubicado en Villa Pardo, donde finalmente el personal policial logró hallar y recuperar los cuatro vacunos sustraídos. Los animales fueron reconocidos posteriormente por sus propietarios y restituidos a los mismos, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer totalmente el hecho.

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