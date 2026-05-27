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Patrulla Rural recuperó cuatro vacunos tras una investigación por abigeato en Pardo

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Patrulla Rural recuperó cuatro vacunos tras una investigación por abigeato en Pardo

Personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores logró recuperar cuatro vacunos que habían sido denunciados como sustraídos en un establecimiento rural del paraje Villa Pardo.
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Según se informó oficialmente, la denuncia fue realizada por un vecino de la zona, quien alertó sobre el faltante de los animales. A raíz de ello, se iniciaron actuaciones caratuladas como “Abigeato”, con intervención de la U.F.I. N° 11, a cargo del Dr. Adrián Peiretti, del Departamento Judicial de Azul.

Tras la recepción de la denuncia, efectivos policiales llevaron adelante rápidamente distintas tareas investigativas y de campo, entre ellas la toma de testimonios y la recolección de informes vinculados al hecho.

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En el marco de la investigación, durante la jornada del 27 de mayo se realizó un rodeo e inspección en un establecimiento rural ubicado en Villa Pardo, donde finalmente el personal policial logró hallar y recuperar los cuatro vacunos sustraídos. Los animales fueron reconocidos posteriormente por sus propietarios y restituidos a los mismos, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer totalmente el hecho.

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