Las Flores
CPR Las Flores concretó una detención de un ciudadano del medio por abigeato agravado
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En horas de la mañana, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores llevó a cabo la detención de un ciudadano, empleado de un establecimiento rural de la zona, en el marco de una causa por abigeato agravado.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Federico Barberena, a solicitud de la U.F.I. N° 11, encabezada por el Dr. Adrián Peiretti, ambos pertenecientes al Departamento Judicial Azul.
La investigación se remonta al año 2022, cuando un vecino del Cuartel II denunció la sustracción de animales vacunos de su propiedad. A partir de allí, personal del C.P.R. inició una serie de tareas investigativas que incluyeron recolección de pruebas, testimonios y trabajo de campo, logrando establecer la presunta autoría del hecho.
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Como resultado de dichas diligencias, en la jornada de hoy se concretó la detención del imputado. No obstante, las autoridades no descartan que puedan producirse nuevas detenciones, en el marco de la continuidad de la investigación.
Así lo informó el Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, jefe del C.P.R. Las Flores.
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