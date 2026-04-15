Las Flores
Con participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el CPR, se realizan controles preventivos en rutas
En el marco de las directivas dispuestas por la superioridad, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Las Flores dio inicio a un operativo de control en el corredor rutero de la jurisdicción.
El despliegue se lleva adelante de manera articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de reforzar los controles sobre la circulación vehicular, el transporte de cargas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Estas acciones forman parte de los dispositivos preventivos que se vienen implementando para fortalecer la seguridad vial y rural, especialmente en rutas y caminos estratégicos del distrito, buscando reducir riesgos y garantizar condiciones seguras para todos los usuarios.
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