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ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de aumento salarial

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ATE convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de aumento salarial

El gremio estatal definió la medida tras denunciar que los aumentos quedaron por debajo de la inflación y que el poder adquisitivo sigue en caída.
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  • La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este jueves a un paro nacional con movilización para el martes 21 de abril en todo el país en reclamo de la reapertura de paritarias. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional del gremio, que reúne a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • El principal reclamo apunta a la reapertura de las paritarias en la administración pública, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y cuestionamientos a la política salarial del Gobierno nacional. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

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