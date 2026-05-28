Capital Federal
Los 26 de Lionel Scaloni: la lista confirmada para el Mundial 2026
A través de un video, la Selección Argentina confirmó a los 26 jugadores que representarán al equipo en el Mundial 2026.
Tras varias jornadas de profunda incertidumbre y un exhaustivo seguimiento médico debido a la seguidilla de futbolistas que arrastraban diversas molestias físicas, el director técnico Lionel Scaloni dio a conocer de manera oficial la nómina definitiva de los 26 convocados que viajarán al Mundial 2026.
El entrenador santafesino estiró los plazos hasta el límite permitido para evaluar la respuesta física de sus dirigidos en las sesiones de entrenamiento de alta intensidad.
La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros:
Mundial 2026: La TV pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina
1 Juan Musso
12 Rulli
23 Dibu Martínez
Defensores
2 Leo Balerdi
3 Nicolás Tagliafico
4 Gonzalo Montiel
6 Lisandro Martínez
13 Cuti Romero
19 Nicolás Otamendi
25 Facundo Medina
26 Nahuel Molina
Mediocampistas
5 Leandro Paredes
7 Rodrigo De Paul
8 Valentín Barco
11 Gio Lo Celso
14 Exequiel Palacios
20 Alexis Mac Allister
24 Enzo Fernández
Delanteros
9 Julián Álvarez
10 Lionel Messi
15 Nicolás González
16 Thiago Almada
17 Giuliano Simeone
18 Nico Paz
21 José López
22 Lautaro Martínez
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