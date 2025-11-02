Nueva convocatoria nacional para Fiorella Propato: jugará la final de la América Pádel Cup en Brasil

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La destacada jugadora florense Fiorella Propato San Martín volvió a ser convocada para integrar la Selección Argentina de Pádel, reafirmando su gran presente deportivo.

Tras formar parte del equipo nacional que recientemente se consagró campeón del Panamericano Absoluto disputado en Chile, la joven deportista recibió una nueva citación por parte de Santiago Britos, presidente de la Asociación de Pádel Argentino, para integrar la delegación que representará al país en la final de la América Pádel Cup.

El certamen se desarrollará del viernes 12 al domingo 16 de diciembre en Joinville, Brasil, donde el combinado argentino enfrentará al equipo local en una serie que promete gran nivel competitivo.

Cabe destacar que esta será la quinta convocatoria del año para Fiorella, quien ya participó tres veces en la América Pádel Cup, además de haber sido seleccionada para el Mundial de Menores en España y el Panamericano de Chile junto al equipo mayor.