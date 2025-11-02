Las Flores
Nueva convocatoria nacional para Fiorella Propato: jugará la final de la América Pádel Cup en Brasil
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La destacada jugadora florense Fiorella Propato San Martín volvió a ser convocada para integrar la Selección Argentina de Pádel, reafirmando su gran presente deportivo.
Tras formar parte del equipo nacional que recientemente se consagró campeón del Panamericano Absoluto disputado en Chile, la joven deportista recibió una nueva citación por parte de Santiago Britos, presidente de la Asociación de Pádel Argentino, para integrar la delegación que representará al país en la final de la América Pádel Cup.
El certamen se desarrollará del viernes 12 al domingo 16 de diciembre en Joinville, Brasil, donde el combinado argentino enfrentará al equipo local en una serie que promete gran nivel competitivo.
Orgullo florense: Fiorella Propato se consagró campeona panamericana con la Selección Mayor Argentina de Pádel
Cabe destacar que esta será la quinta convocatoria del año para Fiorella, quien ya participó tres veces en la América Pádel Cup, además de haber sido seleccionada para el Mundial de Menores en España y el Panamericano de Chile junto al equipo mayor.
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras