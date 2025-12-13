Argentina se consagra campeón de la America Padel Cup con Fiorella Propato

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Argentina volvió a demostrar su dominio en el padel internacional al consagrarse campeón de la America Padel Cup. El equipo nacional se impuso de manera contundente ante Brasil, asegurando el título tras ganar los primeros cinco puntos de la serie definitiva.

Fiorella Propato, una joven promesa del padel argentino, jugó un papel fundamental en esta victoria. La talentosa jugadora fue protagonista en dos encuentros de la categoría Sub-18. El viernes, junto a Victoria Vilchez, sumó un punto vital para la selección. Al día siguiente, selló la consagración con su habitual compañera Francesca Floriani, al conseguir el punto definitivo que coronó a Argentina como campeón.

Además del éxito en la rama femenina Sub-18, la Selección Argentina también obtuvo importantes puntos en las categorías Sub-18 Masculino y Femenino Absoluto el viernes, y en Masculino Absoluto este sábado. Estos resultados reflejan el nivel y la profundidad del talento nacional, que domina la competencia incluso antes de que finalicen los encuentros restantes.

Con un equipo sólido y jóvenes figuras como Fiorella Propato, la Asociación de Padel Argentino (APA) reafirma su liderazgo en el continente, proyectando un futuro prometedor para el deporte en el país.