Fiorella Propato, presente y futuro del pádel argentino: balance de un año soñado y lo que viene

En diálogo con Mucho Más por Urbana FM 92.7, la florense Fiorella Propato y su papá y entrenador Sebastián Propato repasaron un 2025 cargado de competencias, desafíos y crecimiento dentro de la Selección Argentina de pádel.



Fiore viene de una gran temporada, con presencia en el Mundial de Menores, el Panamericano Absoluto y el circuito profesional junto a su compañera Francesca Floriani. “Fue una buena temporada, estamos teniendo buenos resultados. El Panamericano me sirvió para revertir un momento que no había sido el mejor en el Mundial”, contó.

A pesar de su autocrítica, Fiore sigue siendo recurrentemente convocada al seleccionado: “Estoy muy agradecida al cuerpo técnico, confían mucho en mí. Vestir la camiseta de Argentina es una responsabilidad hermosa, genera nervios, pero lo único que importa es dejar al país lo más alto posible”.

Sebastián, que además fue coach de la Selección (primero como asistente en Menores y luego como entrenador principal en Mayores), destacó el nivel de exigencia de su hija:

“Fiore se mide muy alto. A veces se olvida que hay miles de chicas que darían lo que sea por estar donde está ella. Mantener ese nivel no es fácil. El deporte también es derrota, momentos duros y procesos”.

Fiore también habló de su experiencia en España, donde vivió y entrenó: “Soy de extrañar, pero fui con un objetivo claro. No quería quedarme con la duda de qué hubiera pasado si no me animaba a ir. Allá el roce es otro: jugadoras de Portugal, Suecia, Italia… se nota que tienen mucha competencia encima”.

De cara al cierre del año, la agenda sigue intensa: este fin de semana jugará un torneo en San Juan, y luego viajará a Brasil para disputar con la Selección la Final de la America Padel Cup, del 12 al 14 de diciembre.

Aunque todavía no tiene decidido su 2026, Fiore no descarta volver a España en algún momento: “Seguramente en algún punto vuelva, porque allá están las principales competencias. Por ahora, me concentro en terminar bien este año y aprovechar todo lo que tenemos en Argentina”.

Detrás de su carrera también hay una fuerte estructura familiar: Sebastián en la parte técnica y Lisi, su mamá, como “jefa de logística”, encargada de inscripciones, pasajes y alojamientos. Una familia entera empujando un mismo sueño: ver a una florense seguir creciendo en la élite del pádel mundial.