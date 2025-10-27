Orgullo florense: Fiorella Propato se consagró campeona panamericana con la Selección Mayor Argentina de Pádel

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El equipo femenino y masculino de pádel mayores consiguió el título al ganarle a Brasil la final 2 a 0. La florense Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani no necesitaron jugar el tercer punto porque la serie estaba definida. Primer titulo para la jugadora de Las Flores en la selección mayor.

Este sábado a la mañana se empezó a definir el Campeonato Panamericano Absoluto de Pádel 2025 que se llevó a cabo en Chile y donde Argentina llegó a las dos finales tanto en damas como varones.

Y la primera final fue la de mujeres donde Martina Fassio con Victoria Vilches (15 años) le ganaron a la pareja de Brasil Manuela Schuck y Cris Cirne Lima por 6/1 y 6/4 poniendo la serie 1 a 0.

En el segundo punto las argentinas Daiara Valenzuela con María Laura Ferreyra se enfrentaron a Gabriela Menna Barreto con Julia Giusti de Brasil y donde las chicas de nuestro país vencieron 6/0 y 6/4 y de esa manera el DALE CAMPEÓN DALE CAMPEÓN comenzó a sonar en el complejo de pádel y entre las chicas festejando se pudo ver a la florense Fiorella Propato San Martín junto a su compañera Francesca Floriani que iban a jugar el tercer punto, pero como paso en la semifinal, no hizo necesario porque el título ya estaba.

De esta manera Argentina le gana a Brasil este campeonato que era el actual campeón con un equipo muy vjoven con Vilches, Fiorella y Francesca que es la renovación del pádel femenino argentino.

El equipo femenino CAMPEÓN está conformado por: María Laura Ferreyra, Victoria Vílchez, Fiorella Propato San Martín, Francesca Ana Florian, Martina Fassio, Daiara Valenzuela, Sol Capello y Alma Sofía Córdoba.