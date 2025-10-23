Iván Crowley brilló en el Panamericano de Ciclismo con dos medallas de oro y una de plata en Asunción

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Los ciclistas florenses Iván Crowley y Alejandro Delgado se encuentran participando del Campeonato Panamericano de Ciclismo, que se desarrolla en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 18 al 26 de octubre de 2025.

El certamen reúne a los mejores pedalistas del continente y se disputa en distintas sedes, entre ellas el Velódromo del Parque Olímpico, El Delta y la Costanera de Asunción, con competencias de pista y ruta.

El florense Iván Crowley viene cumpliendo una destacada actuación, sumando importantes medallas para el equipo argentino:

Medalla de oro en velocidad olímpica por equipos (lunes).

en velocidad olímpica por equipos (lunes). Medalla de oro en velocidad 200 metros individual (martes).

en velocidad 200 metros individual (martes). Medalla de plata en kilómetro contrarreloj (1000 metros) (miércoles).

Crowley cerrará su participación este jueves, cuando compita en la prueba de keirin, una de las más exigentes y espectaculares de la disciplina.

Por su parte, Alejandro Delgado también tuvo una gran performance al obtener un meritorio quinto puesto en la prueba de Scratch (500 metros), enfrentando a destacados ciclistas del continente. Con estos resultados, ambos deportistas vuelven a dejar bien alto el nombre de Las Flores y de la Argentina en una competencia internacional de primer nivel.