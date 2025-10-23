Iván Crowley brilló en el Panamericano de Ciclismo con dos medallas de oro y una de plata en Asunción

Connect with us
Las Flores

Los ciclistas florenses Iván Crowley y Alejandro Delgado se encuentran participando del Campeonato Panamericano de Ciclismo, que se desarrolla en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 18 al 26 de octubre de 2025.

El certamen reúne a los mejores pedalistas del continente y se disputa en distintas sedes, entre ellas el Velódromo del Parque Olímpico, El Delta y la Costanera de Asunción, con competencias de pista y ruta.

El florense Iván Crowley viene cumpliendo una destacada actuación, sumando importantes medallas para el equipo argentino:

  • Medalla de oro en velocidad olímpica por equipos (lunes).
  • Medalla de oro en velocidad 200 metros individual (martes).
  • Medalla de plata en kilómetro contrarreloj (1000 metros) (miércoles).

Crowley cerrará su participación este jueves, cuando compita en la prueba de keirin, una de las más exigentes y espectaculares de la disciplina.

Por su parte, Alejandro Delgado también tuvo una gran performance al obtener un meritorio quinto puesto en la prueba de Scratch (500 metros), enfrentando a destacados ciclistas del continente. Con estos resultados, ambos deportistas vuelven a dejar bien alto el nombre de Las Flores y de la Argentina en una competencia internacional de primer nivel.

