El Rural Bike brilló de noche con una exitosa competencia por parejas en el Parque Plaza Montero

La Agrupación MTB Las Flores llevó adelante el pasado sábado por la noche una destacada competencia de Rural Bike por parejas, modalidad contrarreloj, que tuvo lugar en las instalaciones del Parque Plaza Montero y reunió a ciclistas de distintas ciudades de la región.

La prueba contempló un recorrido único de 32 kilómetros, que los participantes debieron completar en duplas, poniendo a prueba resistencia, coordinación y estrategia para lograr los mejores tiempos en una jornada que contó con un muy buen marco de público y un clima ideal para la práctica del ciclismo.

Entre las parejas que fueron de la partida se destacaron representantes locales y de ciudades vecinas: Martín Celiberti – Gustavo Lardapide; Héctor Othar – Santiago Martiren; Santiago Díaz – Jorge Albelo; Ricardo De Vigo – Cristian Krauel; Walter Mendiondo – Facundo Barberis; Marcelo Saenz – Fabián Amoz (Ayacucho); Carla Cabrera – Micaela Batiz (Las Flores); Eugenia Conte – Tadeo Sánchez; y Selva Pagano – Pablo Contreras (Ayacucho).

En la clasificación general, la victoria quedó en manos de la dupla integrada por Uriel Tolosa y Fabián Pallero, de Saladillo, quienes completaron el recorrido en 52 minutos. El segundo lugar fue para Sebastián Caballero y Gastón Castelli, de Florencio Varela, con un tiempo de 52 minutos y 39 segundos, mientras que el podio lo completaron Alejandro Ovalles y Daniel Núñez, de Luján y Pilar, con 52 minutos y 41 segundos.

Entre los equipos de la región, Marcelo Saenz y Fabián Amoz finalizaron en el séptimo lugar de la general con un tiempo de 53’41’’. Jorge Albelo y Santiago Díaz se ubicaron en el puesto 17 con 54’37’’, mientras que Martín Celiberti y Gustavo Lardapide finalizaron en la posición 20 con 54’45’’.

Por su parte, Selva Pagano y Pablo Contreras concluyeron en el puesto 25 con 55’42’’, seguidos por Facundo Barberis y Walter Mendiondo, que ocuparon el lugar 26 con 55’45’’. Cristian Krauel y Ricardo De Vigo arribaron en el puesto 31 con 56’12’’, mientras que Santiago Martiren y Héctor Othar finalizaron en la posición 33 con 56’40’’.

En tanto, Carla Cabrera y Micaela Batiz culminaron en el puesto 94 de la general con un tiempo de 1h10’30’’, y Eugenia Conte junto a Tadeo Sánchez se ubicaron en la posición 96 con 1h11’03’’.

En cuanto a las clasificaciones por categorías, los resultados fueron los siguientes:

Damas única: 1° Carla Cabrera – Micaela Batiz.

1° Carla Cabrera – Micaela Batiz. Mixto hasta 89 años: 5° Eugenia Conte – Tadeo Sánchez.

5° Eugenia Conte – Tadeo Sánchez. Mixto B (90 a 104 años): 1° Selva Pagano – Pablo Contreras.

1° Selva Pagano – Pablo Contreras. Caballeros E (100 a 114 años): 1° Marcelo Saenz – Fabián Amoz.

1° Marcelo Saenz – Fabián Amoz. Caballeros B (70 a 79 años): 5° Martín Celiberti – Gustavo Lardapide y 6° Santiago Martiren – Héctor Othar.

5° Martín Celiberti – Gustavo Lardapide y 6° Santiago Martiren – Héctor Othar. Caballeros C (80 a 89 años): 5° Jorge Albelo – Santiago Díaz y 10° Cristian Krauel – Ricardo De Vigo.

5° Jorge Albelo – Santiago Díaz y 10° Cristian Krauel – Ricardo De Vigo. Caballeros D (90 a 99 años): 7° Facundo Barberis – Walter Mendiondo.

La competencia volvió a demostrar el crecimiento del ciclismo rural en la región y el compromiso organizativo de la Agrupación MTB Las Flores, que logró convocar a numerosos competidores y brindar un evento deportivo de gran nivel.