Con talleres, inclusión y fuerte identidad cultural, el Encuentro Nacional de Murgas dejó su huella en Las Flores

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Entre el viernes y el sábado en el Parque Plaza Montero, se realizó el Encuentro Nacional de Murgas organizado por la agrupación florense “Desquiciados de la luna”, dirigida por el profesor Fabián Pallero.

El evento, que contó con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, se destacó por la gran presencia de grupos murgueros que arribaron a nuestra ciudad desde diferentes puntos del país. Integrantes de Santiago del Estero, de Neuquén, La Pampa y de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, se concentraron en la zona de la laguna, lugar donde frente a la confitería bailaron su danza tradicional para todo el público que se acercó a compartir la jornada.

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El Encuentro Nacional de Murgas tuvo su continuidad el sábado con la realización de tres importantes talleres murgueros para los concurrentes al encuentro. El taller “Murgas en las instituciones de la niñez” fue abordado y dirigido por el docente popular Guillermo Tellarini, director de Centro Murga Vía Libre. El de “Murga, mujeres y diversidad” estuvo a cargo de “Mujeres del Centro” de la murga “Ilustres de carnaval” mientras que el taller de “Baile murguero para niños y adolescentes” se realizó bajo la conducción del maestro Daniel “Pantera” Reyes. Además del baile y el colorido, de características espectaculares, el Encuentro Nacional de Murgas de Las Flores terminó siendo también referente de buenos momentos, amistad, compañerismo y alegría de carnaval.

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