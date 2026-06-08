Las Flores
Bomberos trabajaron en el incendio de un automóvil en Rosario Vera y Carmen
Una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Flores debió intervenir este domingo tras registrarse el incendio de un automóvil en la intersección de las calles Rosario Vera y Carmen.
Por causas que aún se desconocen, el vehículo comenzó a incendiarse, generando importantes daños materiales. Al arribar al lugar, los servidores públicos desplegaron las tareas necesarias para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara.
Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió pérdidas de consideración. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la asistencia médica de los ocupantes.
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