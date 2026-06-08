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Bomberos trabajaron en el incendio de un automóvil en Rosario Vera y Carmen

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Bomberos trabajaron en el incendio de un automóvil en Rosario Vera y Carmen

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Incendio-Auto
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Una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Flores debió intervenir este domingo tras registrarse el incendio de un automóvil en la intersección de las calles Rosario Vera y Carmen.

Por causas que aún se desconocen, el vehículo comenzó a incendiarse, generando importantes daños materiales. Al arribar al lugar, los servidores públicos desplegaron las tareas necesarias para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara.

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Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió pérdidas de consideración. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la asistencia médica de los ocupantes.

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