Saladillo
Capturaron en Saladillo al preso que era intensamente buscado tras escapar de la cárcel de General Alvear
El interno que se había fugado de la Unidad Penal N° 14 de General Alvear fue recapturado en las últimas horas en la ciudad de Saladillo, poniendo fin al operativo de búsqueda que se había desplegado tras su evasión.
Según se informó, el hombre fue identificado y aprehendido por personal policial de Saladillo, que logró localizarlo y proceder a su detención. Tras la intervención de los efectivos, el evadido quedó nuevamente bajo custodia de las autoridades competentes.
La recaptura se produjo luego de intensas tareas de búsqueda y seguimiento desarrolladas por las fuerzas de seguridad, que permitieron dar con el paradero del interno y restablecer su situación de detención. Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias vinculadas a la evasión y posterior recaptura.
Un hombre fue aprehendido tras ingresar sin autorización a una vivienda y resistirse al accionar policial
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