Capturaron en Saladillo al preso que era intensamente buscado tras escapar de la cárcel de General Alvear

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Según se informó, el hombre fue identificado y aprehendido por personal policial de Saladillo, que logró localizarlo y proceder a su detención. Tras la intervención de los efectivos, el evadido quedó nuevamente bajo custodia de las autoridades competentes.

La recaptura se produjo luego de intensas tareas de búsqueda y seguimiento desarrolladas por las fuerzas de seguridad, que permitieron dar con el paradero del interno y restablecer su situación de detención. Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias vinculadas a la evasión y posterior recaptura.

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