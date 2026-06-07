7 de junio, Día del Periodista

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Cada 7 de junio, la Argentina celebra el Día del Periodista en conmemoración de la publicación del primer número de La Gazeta de Buenos Ayres en 1810, el periódico fundado por Mariano Moreno que se convirtió en símbolo de la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.

Hoy, más de dos siglos después, ese legado sigue vigente y más necesario que nunca.

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El periodismo atraviesa tiempos desafiantes. La irrupción de las redes sociales, la velocidad de la información, la desinformación y la precarización laboral del sector configuran un escenario que pone a prueba, día a día, la vocación y el compromiso de quienes eligen esta profesión. Sin embargo, y precisamente por eso, el valor del periodismo serio, responsable y arraigado en la comunidad se vuelve más indispensable.

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Sostener el respeto, el diálogo y la pluralidad de voces no es una tarea sencilla en un contexto donde la grieta y el ruido muchas veces se imponen por sobre el análisis y la búsqueda genuina de la verdad. Pero es justamente ahí donde el periodismo local encuentra su razón de ser más profunda: en la cercanía con el vecino, en el seguimiento de los temas que afectan la vida cotidiana de la comunidad, en ser el puente entre la información y la gente.

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En Grupo Noticias queremos reconocer y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que, con esfuerzo y convicción, siguen apostando cada día a una comunicación seria y responsable. A quienes cubren bajo la lluvia, a quienes editan de madrugada, a quienes llevan el micrófono, la cámara o el teclado con la certeza de que informar bien es un acto de servicio a la comunidad.

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Feliz Día del Periodista.

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