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Visitas a los museos de Las Flores de un grupo del CAEC de Vicente López

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Visitas a los museos de Las Flores de un grupo del CAEC de Vicente López

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El museo de Las Flores la visita de un grupo del CAEC – Centro de Actividades Educativas Camino, de Vicente López, que llegó a Las Flores para participar y colaborar en distintas actividades de la comunidad.

Durante su estadía, se acercaron a conocer el Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” y el Museo Histórico “Alfredo R. Almada”, recorriendo algunos de los espacios y colecciones de nuestros museos.

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Estas visitas permiten compartir parte del patrimonio natural e histórico de Las Flores con quienes llegan desde otros lugares.

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Agradecemos su visita y el interés por conocer nuestros espacios culturales.

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