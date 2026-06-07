Visitas a los museos de Las Flores de un grupo del CAEC de Vicente López

Publicidad

El museo de Las Flores la visita de un grupo del CAEC – Centro de Actividades Educativas Camino, de Vicente López, que llegó a Las Flores para participar y colaborar en distintas actividades de la comunidad.

Durante su estadía, se acercaron a conocer el Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” y el Museo Histórico “Alfredo R. Almada”, recorriendo algunos de los espacios y colecciones de nuestros museos.

Publicidad

Estas visitas permiten compartir parte del patrimonio natural e histórico de Las Flores con quienes llegan desde otros lugares.

Publicidad

Agradecemos su visita y el interés por conocer nuestros espacios culturales.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad