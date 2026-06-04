Jubilada vendió su casa y se fue de Tandil tras impune asalto con un botín de 100.000 dólares y 48 monedas de oro

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En una entrevista con LA VOZ DE TANDIL, la vecina reconstruyó los detalles de aquella mañana, donde los malvivientes habrían llegado con información a la vivienda de 300 metros cuadrados que habitaba Niesi en soledad, tras el fallecimiento de su esposo, hace 2 años.

«Mi casa estaba completamente monitoreada», recordó la damnificada, que guardaba los bienes de valor para en algún momento, con su marido en vida, irse a vivir a Termas de Federación, donde vive una gran amiga. La idea era construir cabañas en ese tranquilo lugar del litoral argentino. «Habíamos vendido todos los bienes que teníamos menos la casa» rememora Niesi.

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En el momento del robo, la mujer estaba en reposo tras sufrir la fisura de la 4ta vertebra lumbar. «Estaba yo en cama cuando la señora desde abajo me llama por celular y me dice: Marta, estoy abajo. Entonces desactivo la alarma, abro la puerta y con ella entran 3 personas. Uno, el más grandote, subió la escalera de mi casa corriendo, con unos reflectores, a mí me atan a una silla y a la señora simulan darle una trompada», aludió sobre la empleada.

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«Si esto no se resuelve estoy en contacto con gente de Buenos Aires. No es posible que la DDI y la Fiscalía no sepan nada», manifestó la víctima del ilícito.

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