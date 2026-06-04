Las Flores
El SMN emitió alerta amarillo por lluvias para localidades vecinas, mientras Las Flores permanece fuera de la advertencia por el momento
Mientras gran parte de la región se encuentra bajo alerta meteorológica por lluvias persistentes, el partido de Las Flores no figura por el momento dentro de las zonas alcanzadas por el alerta amarillo emitido para la madrugada de este viernes.
Según el informe, las áreas afectadas serán los partidos de Azul, Rauch y Tapalqué, además de las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil, donde se prevén precipitaciones persistentes durante las primeras horas de la jornada.
El organismo meteorológico indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.
Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos de la provincia
Asimismo, no se descarta que las lluvias estén acompañadas por actividad eléctrica en determinadas zonas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias. Por el momento, Las Flores permanece fuera del área bajo alerta, aunque se aconseja seguir atentamente las actualizaciones meteorológicas ante posibles cambios en el pronóstico.
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