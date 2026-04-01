Las Flores
Alerta por tormentas: en Las Flores ya cayeron 55 mm
En el marco del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad registró 55 milímetros de lluvia durante la madrugada de este miércoles. Las autoridades piden precaución y recuerdan medidas preventivas ante la continuidad de las tormentas.
Durante la madrugada de este miércoles, la ciudad de Las Flores, Buenos Aires, Argentina registró 55 milímetros de lluvia, en el marco del alerta naranja por tormentas emitido para la región por el Servicio Meteorológico Nacional.
De acuerdo al informe meteorológico, un frente frío de lento desplazamiento afecta a la zona con lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas. Estos fenómenos pueden estar acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que, en forma aislada, podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Para el área se estimaban valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, registros que podrían superarse de manera puntual.
Alerta naranja por tormentas
Según lo previsto, a partir de la mañana las tormentas tenderán a disminuir su intensidad y frecuencia, pasando a un nivel de alerta amarillo hasta horas de la tarde.
Desde el Municipio se solicitó a los vecinos evitar sacar grandes montículos de ramas o escombros a la vía pública, mientras que los restos de pasto y hojas deben colocarse separados al menos 30 centímetros del cordón y sin obstruir los sumideros, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua.
Ante cualquier emergencia, se recuerda que se puede contactar a Defensa Civil al teléfono 442208.
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