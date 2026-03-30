Abundantes precipitaciones durante el fin de semana: importantes acumulados en el partido con picos que superaron los 100 mm

Entre el sábado 28 y el domingo 29, se registraron abundantes precipitaciones en distintos puntos del partido de Las Flores, dejando importantes acumulados de agua tanto en zonas urbanas como rurales.

De acuerdo a los datos relevados pormel INTA, los registros fueron los siguientes:

Zona urbana: 100 mm

Pago de Oro: 85 mm

Sol de Mayo: 115 mm

Vilela: 90 mm

La Porteña: 96 mm

Camino Torito: 72 mm

Velloso: 95 mm

El Porvenir (Pila): 70 mm

Pardo: entre 120 mm y 134 mm

Ovelauquen: 98 mm

La Espadaña: 80 mm

La Andorra: 120 mm

Estrugamou: 85 mm

Gorchs: 88 mm

Newton: 75 mm

Despunte: 83 mm

Vilela / Gorchs: 90 mm

Los Lagartos: 90 mm

Harostegui: 120 mm

La Cecilia (Saladillo/Alvear): 90 mm

El Trigo: 114 mm

En varios sectores, las lluvias se dieron con intensidad en cortos períodos, lo que provocó acumulación de agua y posibles complicaciones en caminos rurales, especialmente los de tierra.