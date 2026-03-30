Las Flores
Abundantes precipitaciones durante el fin de semana: importantes acumulados en el partido con picos que superaron los 100 mm
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Entre el sábado 28 y el domingo 29, se registraron abundantes precipitaciones en distintos puntos del partido de Las Flores, dejando importantes acumulados de agua tanto en zonas urbanas como rurales.
De acuerdo a los datos relevados pormel INTA, los registros fueron los siguientes:
- Zona urbana: 100 mm
- Pago de Oro: 85 mm
- Sol de Mayo: 115 mm
- Vilela: 90 mm
- La Porteña: 96 mm
- Camino Torito: 72 mm
- Velloso: 95 mm
- El Porvenir (Pila): 70 mm
- Pardo: entre 120 mm y 134 mm
- Ovelauquen: 98 mm
- La Espadaña: 80 mm
- La Andorra: 120 mm
- Estrugamou: 85 mm
- Gorchs: 88 mm
- Newton: 75 mm
- Despunte: 83 mm
- Vilela / Gorchs: 90 mm
- Los Lagartos: 90 mm
- Harostegui: 120 mm
- La Cecilia (Saladillo/Alvear): 90 mm
- El Trigo: 114 mm
En varios sectores, las lluvias se dieron con intensidad en cortos períodos, lo que provocó acumulación de agua y posibles complicaciones en caminos rurales, especialmente los de tierra.
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