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Abundantes precipitaciones durante el fin de semana: importantes acumulados en el partido con picos que superaron los 100 mm

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Abundantes precipitaciones durante el fin de semana: importantes acumulados en el partido con picos que superaron los 100 mm

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Entre el sábado 28 y el domingo 29, se registraron abundantes precipitaciones en distintos puntos del partido de Las Flores, dejando importantes acumulados de agua tanto en zonas urbanas como rurales.

De acuerdo a los datos relevados pormel INTA, los registros fueron los siguientes:

  • Zona urbana: 100 mm
  • Pago de Oro: 85 mm
  • Sol de Mayo: 115 mm
  • Vilela: 90 mm
  • La Porteña: 96 mm
  • Camino Torito: 72 mm
  • Velloso: 95 mm
  • El Porvenir (Pila): 70 mm
  • Pardo: entre 120 mm y 134 mm
  • Ovelauquen: 98 mm
  • La Espadaña: 80 mm
  • La Andorra: 120 mm
  • Estrugamou: 85 mm
  • Gorchs: 88 mm
  • Newton: 75 mm
  • Despunte: 83 mm
  • Vilela / Gorchs: 90 mm
  • Los Lagartos: 90 mm
  • Harostegui: 120 mm
  • La Cecilia (Saladillo/Alvear): 90 mm
  • El Trigo: 114 mm

En varios sectores, las lluvias se dieron con intensidad en cortos períodos, lo que provocó acumulación de agua y posibles complicaciones en caminos rurales, especialmente los de tierra.

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