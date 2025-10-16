Lluvias récord en Las Flores: el año ya acumula más agua que lo habitual

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Agencia de Extensión Rural (AER) Las Flores —dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado del INTA— dio a conocer su informe mensual de pluviometría correspondiente a septiembre 2025, donde se destacan datos relevantes sobre las precipitaciones registradas en el distrito.

Precipitaciones de septiembre: entre 129 y 189 mm

Según lo relevado por los técnicos Sebastián Sánchez, Ernesto Maletti, Zahir Eluchans y Marcelo Margarido, las lluvias del mes pasado oscilaron entre los 129 mm y los 189 mm. El registro más bajo se dio en el límite de los cuarteles VII “Pardo” y VIII “Harostegui”, mientras que el valor más alto se ubicó en el cuartel III “Rosas”, lindero con el partido de Pila .

Acumulado anual: el distrito superó la media histórica

Al 15 de octubre de 2025, todos los cuarteles del Partido de Las Flores ya superaron la media anual histórica de precipitaciones, estimada en 765,1 mm (según datos del SMN). Los valores más elevados se concentran en el sector Noroeste del distrito, coincidiendo con la influencia del Arroyo Las Flores .

Imagen satelital: acumulación hídrica visible

Complementando el análisis, la imagen satelital tomada el 14 de octubre muestra zonas oscuras o negras, que representan áreas con mayor acumulación de agua en superficie, coincidiendo con las zonas de mayor registro pluviométrico. Esta correlación visual refuerza los datos recogidos en campo .