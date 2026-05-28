Las Flores
Detuvieron a un hombre de 72 años acusado de abuso sexual en Las Flores
En el marco de una investigación llevada adelante por personal de la SUB DDI Las Flores, en relación a la causa caratulada “ABUSO SEXUAL – LAS FLORES”, con intervención de la UFIyJ N° 9, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, y el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul, se procedió a dar cumplimiento a una orden judicial de detención y allanamiento.
La investigación se inició a raíz de la denuncia radicada por una joven, hoy mayor de edad, quien refirió haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo paterno cuando la misma era menor de edad (entre los 6 y 7 años), en un domicilio ubicado en la Sección Quintas de este medio.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas, que incluyeron la recepción de testimonios y la realización de pericias psicológicas, se logró colectar un cúmulo de pruebas suficiente para establecer la materialidad de los hechos y la autoría del imputado.
Los mismos fueron calificados legalmente como Abuso Sexual Gravemente Ultrajante, doblemente agravado por ser cometido por un ascendiente y contra una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso real con Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, esto último debido al secuestro de armamento apto para el disparo en el domicilio del investigado durante el proceso.
Allanamientos, secuestro de droga y detenciones en el marco de una importante causa por estupefacientes en Las Flores
Por lo antes expuesto, en la fecha, personal de esta dependencia llevó a cabo la detención de de un masculino de 72 años, quien quedó a disposición de la justicia interviniente.
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