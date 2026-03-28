Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Operaba desde prisión: Sub DDI esclarece estafas virtuales tras denuncia de comerciante local

Las Flores

Operaba desde prisión: Sub DDI esclarece estafas virtuales tras denuncia de comerciante local

Foto del avatar

Publicado

hace 3 minutos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

A raíz de una denuncia radicada en el mes.de enero en la SubDDI Las Flores con fecha 9 de enero del corriente año, donde un comerciante local, propietario de un negocio de repuestos del automotor, denunciara que autores ignorados utilizaban fotografías del frente de su comercio para crear perfiles falsos y estafar a potenciales compradores; personal de la dependencia policial antes mencionada, inició una exhaustiva investigación lograndose identificar al autor de las maniobras, resultando ser una persona que se encuentra actualmente privada de su libertad.

Ante esto, se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo del Dr. Juan José Suárez, con intervención de la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Laura Margaretic y la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo Eduardo Iparraguirre, todos del Departamento Judicial Azul. Lográndose el secuestro de telefonía celular y y demás elementos que resultan de suma importancia para la causa.

Te puede interesar:

Las Flores: detienen a la madre de una menor y a su padrastro en una causa por abuso sexual agravado

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.