Las Flores
Las Flores: detienen a un padrastro y a la madre de la menor en una grave causa de abuso sexual agravado
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Un impactante caso sacude a la ciudad de Las Flores, donde en las últimas horas se llevaron adelante allanamientos y detenciones en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.
La investigación fue desarrollada por personal de la Sub DDI local, con intervención de la Justicia del Departamento Judicial Azul. Todo se inició a partir de la denuncia radicada por el progenitor de una menor de edad, quien manifestó que su hija habría sido víctima de abuso por parte de su padrastro, señalando además una presunta participación y/o encubrimiento por parte de la madre de la menor.
A partir de las tareas investigativas y la recolección de pruebas, los investigadores lograron reunir elementos que permitieron avanzar sobre la presunta responsabilidad de los implicados, lo que derivó en la solicitud de órdenes judiciales.
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En la jornada de hoy, efectivos policiales concretaron los allanamientos y procedieron a la detención del padrastro y de la madre de la menor, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente.
Desde este medio se decidió no difundir las identidades de los detenidos con el objetivo de resguardar la integridad y privacidad de la menor involucrada. La causa continúa en plena etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
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