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Tras persecución, detienen a piratas del asfalto que actuaban en Chillar, Azul, Las Flores y Olavarría

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Tras persecución, detienen a piratas del asfalto que actuaban en Chillar, Azul, Las Flores y Olavarría

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Un operativo policial en la región permitió desarticular una banda de “piratas del asfalto” provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que atacaba camiones mientras los conductores dormían en las localidades de Chillar, Azul, Las Flores y Olavarría.

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Tras un intento de robo en Chillar, la DDI de Azul inició el seguimiento de dos vehículos: una Renault Kangoo Stepway y un Renault Sandero. La persecución continuó hasta que un móvil de Sierras Bayas interceptó a los sospechosos en el cruce de las rutas 226 y 51, extendiéndose luego por la Autopista Luciano Fortabat.

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En la intersección con calle 153, uno de los patrulleros colisionó uno de los vehículos para detenerlo, terminando este en la cuneta. Los ocupantes huyeron a pie hacia la zona del Country Sauvaterre, mientras que el otro rodado fue abandonado cerca de la Escuela Agropecuaria.

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La investigación determinó que los delincuentes alquilaban quintas por día en Olavarría para ocultarse. Tras los allanamientos, se logró la aprehensión de dos personas. Participaron del operativo efectivos de la DDI de Azul, Subcomisaría de Sierras Bayas, Loma Negra y distintas dependencias de Olavarría.

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