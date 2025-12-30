Las Flores
Abigeato agravado: detuvieron a dos personas tras allanamientos y fueron trasladadas a la Unidad Penal Nº38
Mediante el presente se amplia información del dia 24 donde el 17 del corriente denuncia un ciudadano quien arrienda hectáreas de campo en Ctel. VI de este medio el cual manifiesta que autores ignorados le sustraen 18 vacas preñadas y/o ternero al pie raza Aberdeen Angus negras y coloradas, entre los meses de abril y fecha. Se instruyen actuaciones caratula ABIGEATO AGRAVADO con intervención. UFI Nro. 11 a cargo Dr. PEIRETTI ADRIAN.
Raiz tareas investigas G.T.O de este elemento, Juzg. Gtias. N2, otorgando orden de allanamiento, registro y secuestro para dos domicilios del medio y orden de detención de dos personas que participaron en el hecho. Donde en uno de los domicilios sito en zona rural, se procedió a la detención de los dos sujetos y procediendo al secuestro de elementos de prueba en la presente investigación.
EL pasado miércoles 24 se recepciono declaración indagatoria en sede tribunalicia quedando firme la detención, donde por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado Garantias N1 departamental Azul, Dr- Federico Barberena ordeno el traslado de los detenidos los dos del medio a la Unidad Penal N° 38 SPPBA SIERRA CHICA bajo el sistema de alcaldías carácter de detenidos, a disposición de ese Juzgado, haciéndose efectivo el dia de ayer por por personal del Area Custodia y traslado de detenidos de la Policia de Pcia. Bs. As.
Informo: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores
