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Tras un llamado preventivo, detectan a tres individuos pescando sin autorización en un establecimiento rural

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Tras un llamado preventivo, detectan a tres individuos pescando sin autorización en un establecimiento rural

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En la ciudad de Las Flores, personal del Comando de Prevención Rural intervino en un establecimiento rural tras un llamado preventivo, donde se constató la presencia de tres individuos realizando actividad de pesca sin autorización ni licencia correspondiente.

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A raíz de la situación, se labraron actuaciones por infracción a la normativa vigente, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario. Desde el CPR destacaron la rápida respuesta ante alertas vecinales, reforzando las tareas de prevención y control en la zona rural.

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