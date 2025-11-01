Operativo de seguridad por el Encuentro de Motos de Altas Cilindradas en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del encuentro de motos de altas cilindradas que se desarrolla este fin de semana en nuestra ciudad, las fuerzas de seguridad locales llevan adelante un amplio operativo preventivo y de control.

Del mismo participan efectivos del C.P.R., Policía Vial y Policía Comunal, quienes cuentan además con el apoyo de seis motos con personal del Grupo Motorizado de Infantería de la ciudad de Azul.

El operativo tiene como objetivo mantener el orden y prevenir inconvenientes, especialmente en lo que respecta a motos de menor cilindrada que suelen generar disturbios o maniobras peligrosas durante este tipo de eventos.

Las autoridades remarcaron que el despliegue busca garantizar la seguridad de los participantes y vecinos, permitiendo que el encuentro se desarrolle con total normalidad.