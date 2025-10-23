Las Flores
CPR detuvo en un operativo vehicular a un hombre con pedido de captura activo por robo simple
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En los últimos días a raíz de los distintos operativos realizados en el ámbito jurisdiccional, se labraron infracciones a las distintas resoluciones correspondientes a SENASA con intervención de la oficina de Senasa local, además de distintas infracciones a la ley nacional de tránsito 24449 con intervención del Juzgado de Faltas Local.
También se labraron infracciones por trasgredir distintos artículos de la ley 10081/83 código rural, en virtud de constatarse caza furtiva con perros galgos llevada a cabo por masculinos oriundos de la ciudad de Zarate.- El pasado fin de semana en tránsito se intercepto vehículo foráneo donde identificados sus ocupantes uno de ellos poseía pedido de captura activo bajo caratula ROBO SIMPLE con intervención del Juzgado Correccional N° 1 de La Plata, una vez cumplimentados recaudos legales recupero su libertad quedando a disposición de Juzgado de intervención.-
Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244-502133.-
Causa por suministro de estupefacientes: la Sub DDI Las Flores llevó adelante un allanamiento
Decisión firme en Monte: nueva ordenanza pone fin a la impunidad de los infractores en moto
Fiorella Propato representa a la Argentina en el Panamericano Absoluto de Pádel en Chile
“Adelante Las Flores” convoca a una reunión con emprendedores locales en el Comité Radical
Las Flores bajo alerta amarilla por tormentas: el SMN advierte que podría elevarse a nivel naranja este viernes
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras