Exitosa Campaña de Vacunación Antirrábica 2026: se aplicaron 2372 dosis a perros y gatos en distintos puntos de la ciudad

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La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa que en marco de la Campaña de Vacunación Antirrábica 2026 se vacunaron 2372 animales.

La Campaña comenzó el 16 de marzo y se extendió durante dos semanas, siendo la última jornada en el Corralón Municipal. Se registró una importante asistencia de vecinos de los distintos sectores de la ciudad que se acercaron con sus perros y gatos para acceder de manera gratuita a esta posibilidad.

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La vacunación tuvo lugar además en los Centros de Promoción Norte, Oeste, Ositos Cariñosos, y Sur; en la Escuela 2 y en las Plazas de los Barrios 25 de mayo y Empleados de Comercio.

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Como en cada Campaña, desde el área se agradece a todos los vecinos que se acercaron con sus mascotas, comprendiendo la importancia que tiene la prevención de esta enfermedad para la salud pública.

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