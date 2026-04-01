Las Flores
Investigación por abigeato en Las Flores permitió allanamientos positivos y detenciones
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En el marco de una investigación por abigeato, personal del Comando de Prevención Rural de Las Flores llevó adelante tareas investigativas complejas y coordinadas que permitieron identificar a los responsables del hecho.
A partir del análisis de comunicaciones, relevamientos y trabajos de campo, se logró individualizar a los involucrados, concretándose allanamientos en distintas localidades con resultados positivos.
Como resultado del operativo, se efectuaron detenciones y se secuestraron vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés vinculada a la maniobra delictiva.
CPR Las Flores concretó una detención de un ciudadano del medio por abigeato agravado
El procedimiento contó con la participación de distintas dependencias y unidades operativas, logrando un importante avance en el esclarecimiento del hecho y generando un impacto directo sobre esta modalidad delictiva en la región.
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