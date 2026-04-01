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Investigación por abigeato en Las Flores permitió allanamientos positivos y detenciones

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Investigación por abigeato en Las Flores permitió allanamientos positivos y detenciones

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hace 22 horas

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El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores informó avances significativos en una investigación por abigeato que derivó en allanamientos, detenciones y el secuestro de distintos elementos en los partidos de San Martín y General Belgrano.

La causa se inició el pasado 6 de marzo, luego de que un productor agropecuario de la zona de Pago de Oro denunciara el faltante de 58 animales vacunos de distintas categorías. Al llegar al lugar, el personal policial constató además la presencia de rastros de vehículos y una “manga casera” que habría sido utilizada para facilitar la carga del ganado.

A partir de allí, y bajo la intervención de la U.F.I. N° 11 del Departamento Judicial Azul, el Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) del C.P.R. Las Flores llevó adelante una exhaustiva investigación que incluyó la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de distintos puntos, entre ellos Las Flores, General Belgrano y zonas del conurbano norte.

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Como resultado de las tareas investigativas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul ordenó múltiples allanamientos y detenciones en José León Suárez (partido de San Martín) y en General Belgrano. Los procedimientos se concretaron durante la mañana del martes, con la colaboración de efectivos de la Estación Comunal de Las Flores, el Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.) de Zárate-Campana y personal de los C.P.R. de Exaltación de la Cruz, Escobar y General Belgrano.

En uno de los operativos realizados en San Martín, se procedió a la detención de una mujer, además del secuestro de dinero en moneda extranjera y nacional, teléfonos celulares y un vehículo Nissan Sentra. En tanto, en General Belgrano fue detenido un hombre, incautándose también telefonía celular y un automóvil Chevrolet Corsa.

La causa, caratulada como “Abigeato”, continúa en etapa investigativa bajo la supervisión de la Justicia, a la espera de nuevas medidas procesales que permitan avanzar sobre la responsabilidad de los involucrados.

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